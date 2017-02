Gleiche Rechte für kirchliche Arbeitnehmer

TRIER. Gleiche Arbeitnehmerrechte für alle forderte die SPD-Fraktion in der jüngsten Stadtratssitzung. Hintergrund für diesen Antrag ist die Tatsache, dass die Arbeitnehmerrechte in kirchlichen Einrichtungen durch den Tendenzschutz anders geregelt sind. Angesichts der Tatsache, dass die Stadt Einrichtungen wie beispielsweise Kitas fast ausschließlich finanziere, müssten auch die dort Beschäftigten die gleichen Rechte genießen wie die in städtischen Kitas, forderte Ratsmitglied Detlef Schieben.

Für die SPD-Fraktion geht es nicht an, dass Menschen aufgrund ihrer sexuellen Veranlagung oder wegen ihres familiären Status auch heute noch von kirchlichen Arbeitgebern abgelehnt werden. Für Detlef Schieben spielt es keine Rolle, ob ein Mensch homosexuell oder geschieden ist. Für die Besetzung einer Stelle dürfe dies heute kein Kriterium mehr sein. Deshalb forderte er in seinem Antrag den Rat auf, sich auch bei Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft für die Gewährleistung der vollen Arbeitnehmerrechte einzusetzen. Dazu solle die Verwaltung entsprechende Gespräche mit kirchlichen Einrichtungen führen und zu prüfen, ob bei künftigen Verträgen klare Vereinbarungen mit konfessionellen und nichtkonfessionellen Trägern abgeschlossen werden können.

Verteidigung der kirchlichen Position kam von der CDU. Barbara Engel-Ries forderte die Freiheiten der Religionsgemeinschaften ein, die auch im Grundgesetz festgeschrieben seien. Uneingeschränkt wollte dem Reiner Marz (Grüne) so nicht folgen. Auch er sieht es als gegeben an, dass die Kirche in Grundrechte von Arbeitnehmern eingreift und dabei auch die Menschenwürde verletzt. Professor Hermann Kleber (UBT) fühlte sich ebenfalls mit den Gegebenheiten nicht wohl, er plädierte für einen Ausbau an vollkommen konfessionsfreien Kitas. Zustimmung für die SPD signalisierte Theresia Görgen (Linke), auch sie sieht kirchliche Arbeitnehmer benachteiligt.

Ganz anders die Haltung der AfD. ‟Wo Kirche draufsteht muss auch Kirche drin sein‟, forderte Michael Frisch. Aufgrund der rechtlichen Gegebenheiten hätte die Kommune keine Kompetenz, deswegen bliebe der Antrag immer nur ein Appell. Das sah Tobias Schneider (FDP) ganz anders. ‟Wo Kirche draufsteht, da ist viel zu oft das Geld von Steuerzahlern drin, die nichts mit Kirche zu tun haben‟, stellte er fest. Weshalb die FDP den Antrag der SPD auch unterstützen werde.

Noch einmal versuchte die CDU das Ruder rumzureißen und beantragte die Überweisung in den Steuerungsausschuss. Damit aber war der restliche Rat nicht einverstanden und lehnte diesen Antrag ab. Bei der anschließenden Abstimmung wurde der SPD-Antrag bei 30 Ja- und 22 Nein-Stimmen angenommen. (rl)

