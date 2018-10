TRIER. Der aktuelle Stand bei dem Gutachten zur möglichen Ansiedlung eines Globus-Warenhauses in Euren ist ein Thema im Steuerungsausschuss am Mittwoch, 31. Oktober, 17 Uhr, Großer Rathaussaal am Augustinerhof.

Außerdem geht es um die Umsetzung von Fraktionsanträgen, die der Stadtrat beschlossen hat, sowie um den Entwurf des städtischen Doppelhaushalts 2019/2020.



