Glühviez an der Kapelle

TRIER. Am 9. Dezember findet der 11. Heiligkreuzer Weihnachtsmarkt statt. Gemessen an der Geschichte des Orts ist die Tradition noch recht jung, doch für viele Bewohner des Stadtteils ist der Heiligkreuzer Weihnachtsmarkt kaum mehr wegzudenken. Romantisches Flair vor romanischer Kulisse sind auch am 9. Dezember wieder garantiert, wenn ab 11 Uhr die Stände öffnen und bis in die Abendstunden ein reichhaltiges Angebot geboten wird.

Das reicht vom “Reiherweiher“, dem aus Trauben der besten und nachweislich einzigen Weinlage des Stadtteils gewonnenen Tropfen, über Honig von Heiligkreuzer Bienen bis hin zu Marmelade aus heimischer Erzeugung. Natürlich wird es auch weder an Plätzchen noch Christstollen mangeln, und auch für heiße Getränke ist gesorgt – für Glühpunsch ebenso wie für Glühviez, dessen Duft sich den Tag über mit dem von “Krumbern Schniedscher“ und Waffeln mischen dürfte.

Was den Heiligkreuzer Weihnachtsmarkt besonders macht: Vom örtlichen Brunnenverein federführend organisiert, ist er das Gemeinschaftswerk etlicher Akteure des Stadtteils. So wird der Stamm “Santa Cruz“ der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg Grünkohl beisteuern, derweil die Wohngruppe “Smile“ Bratwürste auf den Grill legen wird. Die Kindertagesstätten Heiligkreuz und St. Maternus sind ebenso mit von der Partie wie der VDK und viele andere. Bastelarbeiten werden ebenfalls angeboten, von Holzfiguren bis hin zu kompletten Krippen ist für jede und jeden etwas dabei.

Doch mag der kleine Weihnachtsmarkt auch eine große Anzahl von Menschen anziehen, bleibt den Besuchern der andernorts übliche Trubel erspart. Und ein Stammgast hat sich auch für dieses Jahr wieder angesagt: zwischen 14 und 15 Uhr will Sankt Nikolaus vorbeischauen. (tr)



