Grabenlose Kanalsanierung in Biewer

TRIER. Die Stadtwerke Trier sanieren von Montag, 16. Oktober, an die Abwasserkanäle in folgenden Straßen in Trier-Biewer: Biewerer Straße, Donaustraße, Friedlandstraße, Henneystraße, Hofweg, Im Litzelholz, Levelingstraße, Mäusheckerweg, St.-Jost-Straße, Ehranger Straße und Teichstraße. Die Ausführung erfolgt ausschließlich in grabenloser Technik. Aufgrund der räumlichen Enge kann es vereinzelt zu Verkehrsbeeinträchtigungen und zeitweise zum Wegfall von Parkplätzen kommen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Juni 2018. Bei Rückfragen zu Baumaßnahmen stehen die Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651/717-1623 zur Verfügung. (tr)



Drucken