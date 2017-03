Grabenlose Kanalsanierung in Nachtarbeit

TRIER. Die Stadtwerke Trier reparieren in der ersten Aprilwoche einen Kanal in der Kaiserstraße/Ecke Weberbach. Um den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, erfolgt die Ausführung in Nachtarbeit zwischen 20 und sechs Uhr in grabenloser Technik (“Schlauch-Lining”). Die Anwohner müssen zeitweise mit Lärmbelästigung rechnen. Die Stadtwerke bitten um Verständnis und stehen bei Rückfragen zu Baumaßnahmen unter der Telefonnummer 0651/717-1623 zur Verfügung. (tr)



