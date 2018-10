Graffitikunst in Trier: 30 Jahre im Rückblick

TRIER. Die Entwicklung der Graffitikunst in Trier veranschaulicht aktuell noch bis zum 15. Oktober eine Ausstellung der Galerie “Netzwerk” in der Neustraße 10. Im Mittelpunkt der umfangreichen Foto-Dokumentationen und Leinwandarbeiten stehen die Werke von Laurent ‘LOVE’ Steinmayer und seines Künstlerkollegen Youri Candell.

Ein Beitrag von Rolf Lorig

Der Begriff Graffiti hatte einen schlechten Start. Anfang der 80er Jahre waren es oft Jugendliche, die sich mit ihren Farbschmierereien gegen das Establishment auflehnten und dabei keine Rücksicht auf das Eigentum Anderer nahmen. Allerdings brachte diese Strömung, die in Trier etwa zeitglich mit der in New York einsetzte, auch echte Künstler hervor, die die ihnen gebührende Akzeptanz erfuhren und die heute von ihrer Kunst leben können. Die in Trier wohl prominentesten Namen sind hier Laurent Steinmayer und Youri Candell. Ihren Durchbruch hatten sie 1994, als sie erstmals von der Stadt Trier den Auftrag erhielten, die Fassade des Exhauses zu gestalten. Wobei die Rollen bei ihrer Zusammenarbeit klar definiert sind: “Laurent zeichnet für die grafisch anmutenden Farbexplosionen verantwortlich, Youri ist der Meister der Gesichter”, klärt Karl Berg, Geschäftsführer der Galerie Netzwerk, auf.

In der Tat üben die großformatigen Werke der beiden Künstler, die auch immer wieder neu die großen Wände unterhalb der Konrad-Adenauer-Brücke gestalten, durch ihre Symbiose von Realismus und Abstraktion eine starke Wirkung auf den Betrachter aus. Was laut Karl Berg, der unter anderem auch als Agent die beiden Künstler vertritt, im Bereich der Auftragsarbeiten zu einer starken Nachfrage geführt hat. Und das nicht nur in Trier: “Aktuell arbeitet Youri Cansell in Kuala Lumpur. Seine Leinwände, die er für sich einfordert und auch bekommt, haben bereits die Dimensionen von dreistöckigen Hochhäusern”, weiß Berg.

Vom Privatmann bis zum Kunstsammler

Doch zurück nach Trier. Wer sind die Auftraggeber für die Graffitikunst? Die Bandbreite sei groß, antwortet Berg, der selbst Teil der Szene ist und Anfang der 2000er Jahre mit einem Partner zusammen das erste Geschäft für Graffitibedarf in der Brückenstraße führte. “Als Auftraggeber fungieren verschiedene Ämter der Stadt Trier. Wir haben Privatpersonen, und Firmen, die diese Kunst als Werbung für sich nutzen. Weiter gibt es die Kunstsammler. Und nicht zu vergessen die Eigentümergemeinschaften von Mehrfamilienhäusern, die ihren Mietern eine besondere Fassadengestaltung der Häuser bieten wollen.” Oft handele es sich bei den Aufträgen um die Gestaltung der Rückwände, hin zu den Gärten. “Das hat den Vorteil, dass man diese Arbeiten in seiner Freizeit genießen kann und den Nachteil, dass Passanten auf der Straße dabei leer ausgehen.”

Wobei sich sofort eine andere Frage stellt: Schützen solche echten Kunstwerke vor den Farb-Schmierereien? “Das ist bei unseren Auftraggebern in der Tat ein sehr oft angesprochenes Thema”, greift Berg den Faden auf. In Trier könne man das mit Fug und Recht bejahen: “Solche Arbeiten sind hier sehr präventiv. Wir haben in Trier das Glück, dass die jungen Heranwachsenden einen ausreichenden Respekt vor diesem Können besitzen. Und vielleicht auch vor dem, was wir für diese Stadt und ihre Urbanität hier schon gestaltet haben.” Nicht in allen Städten, räumt der Galerist ein, sei dieser Ehrenkodex so ausgeprägt.

Wer sich die Ausstellung in den verschiedenen Räumen der Galerie anschaut, kann die Entwicklung dieser Kunstform in Trier sehr gut nachvollziehen. Zahllose Fotos und etwa 15 Leinwände vermitteln einen Überblick, den es in dieser Form in Trier zuvor noch nicht gab. Dass neben anderen Künstlern vor allem die Arbeiten von Steinmayer und Candell im Mittelpunkt stehen, begründet Karl Berg damit, dass Steinmayer “die einzige Konstante in Trier” über diesen Zeitraum sei. So erklärt es sich denn auch, dass alleine die Dokumentation über die Arbeiten am Exhaus einen eigenen Raum füllen.

Zeitknappheit könnte beim Besuch der Ausstellung ob der Fülle an Eindrücken zu einem Problem führen. Vor allem dann, wenn man die Handschrift von Laurent Steinmayer für sich erschließen möchte. “Die Abstraktion, die der Künstler in seine Schriftzüge einbaut, kommen Farbexplosionen gleich, die dem nicht geschulten Auge das Lesen dieser Schriftzüge nur schwer ermöglichen”, umreißt Karl Berg die Komplexität der Werke.

Eine sehenswerte Ausstellung, die montags bis samstags in der Neustraße 10 von 14 bis 20 Uhr geöffnet ist. Am Tag der deutschen Einheit ist sie geschlossen.



