Grillplatzfläche am Moselufer in Trier-Nord

TRIER. Wenn der CDU-Fraktionsvorsitzende Udo Köhler an die regen Diskussionen in den Jahren 2011/12 zum Thema “Grillen auf öffentlichen Grünflächen” zurückdenkt, ist die Erinnerung sofort wieder präsent: “Die Gemüter erhitzten sich damals soweit, dass über ein generelles Grillverbot auf öffentlichen Grünflächen, wie zum Beispiel im Palastgarten, nachgedacht wurde“, sagt er heute.

Anlass für solche Erinnerungen ist die Naherholung an der Mosel. “Wir haben uns für weitere feste Grillplatzflächen am Moselufer stark gemacht. So wird in Kürze, auf unseren Antrag hin, endlich eine zusätzliche Grillplatzfläche am Moselufer Trier-Nord fertiggestellt. Dem Angrillen 2018 steht also nichts mehr im Wege.“ informiert Philipp Bett, jugendpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion und Mitglied im Ortsbeirat Trier-Nord. Ein generelles Grillverbot sei weder damals noch heute für die CDU-Fraktion in Frage gekommen, betonen Köhler und Bett. Daher sei damals im Stadtrat die Grünanlagen- und Spielplatzsatzung dahingehend geändert worden, damit das Grillen unter bestimmten Auflagen verbindlich gestattet ist.

Die sogenannte Grillfläche ist ein Vorgeschmack auf das, was im Zuge der großen Moro-Initiative (Modellvorhaben der Raumordnung) am Moselufer vor einigen Jahren geplant wurde. Ein Projekt, das im Ortsbeirat Trier-Nord durch die CDU schon lange unterstützt und konstruktiv begleitet wird. Bedingt durch die finanzielle Lage der Stadt Trier sei eine Verwirklichung solcher Projekte nur in kleinen Schritten möglich, wissen die beiden Stadträte. Aus Sicht der CDU-Fraktion sollte die Taktung der kleinen Schritte jedoch erhöht werden.

“Wir freuen uns deshalb auf baldige weitere Grillplätze sowie Verbesserungen und Verschönerungen am Moselufer. Sei es im Rahmen der Sanierung des Hochwasserschutzdeiches in Zurlauben oder im Zuge der Stadt am Fluss“, so die Stadträte Köhler und Bett abschließend. (tr)



