Größerer Wochenmarkt vor dem Rathaus

TRIER. Der Trierer Wochenmarkt findet an den beiden Freitagen 28. Oktober und 4. November sowie am Montag, 31. Oktober, auf dem Augustinerhof statt, weil der Viehmarkt durch die Allerheiligenmesse belegt ist. Um den Markt noch attraktiver zu gestalten, wurde die Fläche für die Stände vergrößert, und es werden Parkplätze für die Besucher vorgehalten. Das Bürgeramt und weitere städtische Ämter im Rathaus-Hauptgebäude bleiben für ihre Kunden an den drei Markttagen wie gewohnt erreichbar. (tr)

