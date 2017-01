Grün ist nicht die Hoffnung, sondern das Problem

Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Man könnte nun einfach nach der Liedzeile aus “Die Fledermaus” verfahren: Schwamm drüber, vergessen, abhaken. Oder wie der Kölner sagt: “Wat fott is, es fott” Glücklich eben der, der so leben kann. Doch halt: Ganz so einfach ist das nicht. Denn hinter der gestrigen Entscheidung zur Ausschreibung für die Nachfolge des abgewählten Dezernenten Thomas Egger (SPD) steckt mehr, als auf den flüchtigen Blick zu erkennen ist. Das Hin und Her, das Hickhack, das Hü und Hott als Begleiterscheinungen des erneut unrühmlichen Schauspiels legten wieder einmal das gesamte Dilemma der Trierer Politik gnadenlos offen. Der böse Geist im widerwärtigen Spiel sind die Grünen. Die CDU aber macht sich mitschuldig an der Vergiftung der Stadt und der politischen Kultur, wenn sie diesen Grünen weiter Mitbestimmung einräumt. Denn deren vorrangige Charaktereigenschaften sind Intriganz, Verlogenheit und Verschlagenheit. Darunter leidet die Stadt wie ein getretener Hund. Und es wird noch schlimmer werden, sofern die Union sich nicht endlich besinnt und nicht zu einem Kurswechsel bereit ist. Ein Kommentar von Eric Thielen

Alles begann mit Klaus Jensen. Vielleicht sogar früher. Aber das ist nicht das Thema hier. Triers Alt-OB ließ sich auch von den Grünen ins Amt tragen. Dafür fädelte die SPD nach der Kommunalwahl 2009 die Ampel ein und hievte mit Angelika Birk die erste Grüne in den Stadtvorstand. Heute weiß SPD-Chef Sven Teuber, dass es ein katastrophaler Fehler war, den Trierer Grünen die Tür zur Macht geöffnet zu haben. Den Fehler räumt er in Gesprächen sogar offen ein.

Denn bis dahin war die Partei praktisch bedeutungslos. Gepuscht wurde sie nur von der Vielzahl der hiesigen Studenten mit Erstwohnsitz und damit Stimmrecht, die trotz völliger Unkenntnis kommunalpolitischer Vorgänge bei der Wahl ihr Kreuz bei den Grünen machten, weil man das eben so macht in der Glücksseligkeit benebelter Studentenseelen. Substanz hatte diese Partei in Trier nie, allenfalls Laufkundschaft: heute hier Student, morgen dann dort – und das Kreuzchen stets bei Grün.

Auch Dreyer kapitulierte

Schon kurz nach Jensens Amtsantritt begann der grüne Druck auf den Amtsinhaber. Die Unterstützer forderten die Zeche ein; sie belagerten das Büro des Stadtchefs regelrecht. Richtig eklig wurde es aber erst, als die Grünen in die Stadtregierung einzogen. Jetzt wandelte sich der Druck in Erpressungsversuche. Als Jensen sich denen verweigerte, mutierten die Grünen flugs von Unterstützern zu knallharten Gegnern. Denn der Alt-OB fühlte sich – trotz aller Fehler, die er in seiner Regierungszeit machte – stets der Stadt verpflichtet.

Auch in den Verhandlungen zur Ampel operierten die Trierer Grünen mit derartigen Erpressungsversuchen. Denen beugte sich sogar die heutige Ministerpräsidentin Malu Dreyer – damals Sozialministerin in Mainz und SPD-Chefin in Trier. Im Bürgerhaus in Trier-Nord musste Dreyer schließlich zähneknirschend Angelika Birk als Dezernentin akzeptieren, weil die Grünen gedroht hatten, die Gespräche platzen zu lassen. Die Warnungen vor Birk durch Peer Steinbrück, ehemals Ministerkollege der Grünen in Schleswig-Holstein, änderten daran nichts.

Es ist dies die altbewährte Taktik der hiesigen Grünen − früher Rüffer mit Adepten, heute Kewes mit Adepten −, mit der sie seit Jahren (leider) Erfolg haben: Entweder du bist mein uneingeschränkter Freund oder mein Feind! Um ihre Ziele mit aller psychischen Gewalt durchsetzen, greifen sie rücksichtslos zu moralischer Erpressung, benutzen Lügen und Intrigen. Jüngstes Beispiel: Fraktionschefin Petra Kewes, die sich am Dienstagabend erdreistete, SPD-Chef Teuber Intrigen vorzuwerfen. Sie selbst scheute allerdings nicht davor zurück, kurz zuvor der hiesigen Tageszeitung und damit der Öffentlichkeit eine faustdicke Lüge aufzutischen.

Am Donnerstag vergangener Woche informierte CDU-Stadtrat Thomas Albrecht die Kollegen Kewes und Reiner Marz von den Grünen über seine Absichten, möglicherweise als Egger-Nachfolger zu kandidieren. Der reporter hatte bereits tags zuvor berichtet. Die beiden Grünen gaben Albrecht die Zusicherung, dessen Ambitionen an die Fraktion weiterzuleiten. Gegenüber einer Trierer Journalistin behauptete Kewes jedoch, sie habe erst am Montagabend durch sie von Albrechts Interesse erfahren. Das ist die faustdicke Lüge. Albrechts Vorstoß wurde so von der Grünen zum Alleingang degradiert. Das war die klare Absicht.

Der traurige Trierer Witz

Kewes ist kein Einzelfall. Die Fraktionschefin steht stellvertretend für die durchtriebene Politik ihrer gesamten Partei. Der Hass auf die SPD und Klaus Jensen setzt sich gegen den aktuellen Amtsinhaber Wolfram Leibe, bekanntlich ebenfalls SPD, nahtlos fort. Im Theater-Skandal waren es die Grünen, die Leibe bis zur physischen Erschöpfung zusetzten. Sie ätzten trotz klarer und unwidersprochener Faktenlage gegen dessen Entscheidungen. Sie klebten wie die Kletten an Ex-Intendant Karl Sibelius – nicht um diesen zu schützen, sondern um Leibe zu ramponieren. Sie forderten in erpresserischer Art von der CDU Nibelungentreue ein – nicht im Interesse der Stadt, sondern um den Oberbürgermeister zu beschädigen. Sie pöbelten selbst dann noch gegen Leibe, als die Rechnungsprüfer unmissverständlich alle reporter-Fakten bestätigten. Und sie scheuten nicht davor zurück, Lügen in einer Pressemitteilung als Tatsachen zu verkaufen, um Leibe öffentlich zu diskreditieren. Selbstkritik kommt im Sprachschatz der Trierer Grünen ohnehin nicht vor. Sie und nur sie sind stets im Besitz der alleinigen Wahrheit.

Beinahe hätten sie es geschafft, den Aufklärer zum Sündenbock zu stempeln. Und beinahe hätten sie es geschafft, Leibe den Knockout zu versetzen. Denn auf dem Höhepunkt des Theater-Skandals, als die Grünen dem Oberbürgermeister praktisch täglich brachial zusetzten, dachte der Stadtchef ganz kurz darüber nach, Trier sich selbst zu überlassen – oder den Grünen. Doch vor diesen Grünen darf man nicht kapitulieren, wie es die CDU seit nunmehr zwei Jahren tut. Der traurige Witz an der Trierer Politik ist, dass die stärkste Fraktion im Stadtrat an der extrem kurzen Leine des kleinen Bündnispartners läuft.

Die Grünen ziehen die unter Udo Köhler saft- und kraftlosen Christdemokraten am Nasenring durch die Stadt. Sie saugen der Union wie ein Vampir das Blut aus den Adern. Sie sind es, die in diesem Bündnis den Takt und den Ton angeben, stets mit der Erpressung auf den Lippen, immer mit der moralischen Keule in der Hand. Innenstadtschule und Flächennutzungsplan, um nur zwei Beispiele zu nennen, die Grünen sagen der CDU, wo es langgeht. Und Köhler macht diese perfide Spiel klag- und widerstandslos mit.

Mit Erpressung geht alles

Teuber wollte bei den Verhandlungen über die Egger-Nachfolge (und die Birk-Nachfolge) nicht mit den Grünen, sondern nur mit der CDU reden. Doch Köhler wollte partout die Grünen mit ins Boot nehmen. Und die setzten sich erneut durch. Erst wollte die CDU eine breite Ausschreibung. Die Grünen waren dagegen. Also schwenkte Köhler, auch nach dem Votum seiner Fraktion, auf die Ausschreibung nach dem gehabten Schema um. Die Grünen waren dagegen. Also schwenkte Köhler – diesmal trotz des Votums seiner Fraktion – erneut um, jetzt auf die Ausschreibung mit dem Schwerpunkt Kultur. Nun erst waren die Grünen zufrieden. So konnte Kewes am Dienstagabend im Rat triumphierend frohlocken: Wir haben uns durchgesetzt! Man könnte es auch den Triumpf des (starken) Willens nennen. Weil dieser Art von Politik − übrigens auch auf Bundes- und Landesebene − durchaus etwas (Links-)Faschistisches anhaftet: Man geht notfalls auch über Leichen. Denn schon zu Beginn der Verhandlungen hatten die Grünen der CDU unmissverständlich signalisiert, dass sie absolute Bündnistreue erwarten. Kein Abweichen von der Linie, die schwarz-grünen Reihen müssen fest geschlossen sein.

Die CDU ist auf dem schlimmsten Wege, den alten Fehler der SPD zu wiederholen. Sie werden den Grünen – wie die Sozialdemokraten vor sieben Jahren – einen Platz im Stadtvorstand zugestehen. Das sieht der Bündnisvertrag so vor, und darauf werden die Grünen pochen, weil die CDU die Egger-Nachfolge haben will. Der Nachfolger von Birk wird ein Grüner sein. Vielleicht pochen sie sogar darauf, dass Birk eine zweite Amtszeit bekommt, obwohl die geheime Zusatzvereinbarung das ausschließt. Aber wie die Partei jetzt wieder merken durfte, können die Grünen sich in Trier alles erlauben – und an der Seite dieser CDU sowieso. Sie müssen nur laut genug schreien, mit den Füßen trampeln oder die Luft anhalten. Mit Erpressung geht hier alles.

Denn das Trierer Grundgesetz besagt: Die Grünen sind die Stadt, weil die anderen kampflos kapitulieren. In Wirklichkeit aber ist Grün nicht die Hoffnung, sondern das Problem. Und an dem werden die Stadt, die politische Kultur und die gesamte Kulturszene langsam, aber sicher zugrunde gehen. Das eben ist zu (ver)ändern und darf daher nicht vergessen werden!

