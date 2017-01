Grüne nominieren Rüffer

TRIER. Die Trierer Bundestagsabgeordnete Corinna Rüffer (Grüne) ist wie erwartet von ihrer Partei erneut als Direktkandidatin für die Bundestagswahl im kommenden Jahr nominiert worden. Auf dem Parteitag der Grünen am Dienstagabend im Trierer Mehrgenerationenhaus erhielt Rüffer 26 Ja-Stimmen. Fünf Mitglieder stimmten gegen die Sprecherin für Behindertenpolitik der Grünen-Bundestagsfraktion.

Bereits am 11. Dezember wurde Rüffer auf dem Landesparteitag der Grünen in Idar-Oberstein auf Platz drei der Landesliste gewählt. Zusammen mit Tabea Rößner (Platz eins) und Tobias Lindner (Platz zwei) bildet die Triererin das Spitzentrio der rheinland-pfälzischen Grünen für die Bundestagswahl im kommenden Herbst. Vor vier Jahren holte Rüffer 9,5 Prozent der Erststimmen im Wahlkreis Trier (Zweitstimmen für die Grünen: 12,8 Prozent). Über die Landesliste zog die 41-Jährige schließlich knapp in den Bundestag ein. (tr)

