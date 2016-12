Grundstein für neues HwK-Berufsbildungszentrum

TRIER. Wenn alles so klappt, wie sich das die Architekten vorstellen, kann die Handwerkskammer Trier im Frühjahr 2019 ihr neues Berufsbildungszentrum eröffnen. Der Grundstein dazu wurde am heutigen Mittwoch im Beisein von etwa 80 Gästen gelegt. Im neuen Berufsbildungs- und Technologiezentrum (BTZ) sollen künftig auf 15.000 Quadratmetern Fläche Lehrlinge, Meisterschüler und Fortbildungsteilnehmer unterrichtet werden.

Kammerpräsident Rudi Müller freut sich auf die Zukunft. Der Handwerksmeister weiß nur zu genau um die Bedeutung dieses Projektes für die Region. Das alte Aus- und Weiterbildungszentrum ist in die Jahre gekommen. Der erste Bauabschnitt datiert noch aus dem Jahr 1969, der zweite folgte sieben Jahre später. Als der Platzbedarf mal wieder nicht reichte, erwarb die Kammer 1980 eine große Industriehalle. In den letzten Jahren reifte mit zunehmendem Reparaturbedarf die Erkenntnis, dass ein Neubau in jedem Fall die sinnvollere Lösung sei. Was folgte, war die Zeit der Planung und europaweiten Ausschreibung. Das Stuttgarter Architekturbüro Michel + Wolf reichte einen Vorschlag ein, der die Trierer Bauherren überzeugen konnte. Für das Projekt muss die Kammer eine Menge Geld in die Hände nehmen: 44 Millionen Euro wird der Neubau kosten. Froh zeigte sich Kammerpräsident Müller angesichts der Tatsache, dass der Bund den Bau mit 18,5 Millionen unterstützt. Weiteres Geld kommt vom Land: ‟Mainz bezuschusst das Projekt mit 10,3 Millionen Euro. Darin enthalten sind Mittel aus dem Europäischen Strukturfonds EFRE”, so Müller. Doch damit noch nicht genug. Auf Wunsch des Landes Rheinland-Pfalz soll der Neubau als bundesweit einziges Passivhaus dieser Art an den Start gehen und damit Vorbild für baufällige Einrichtungen anderer Handwerkskammern in Deutschland werden. Die dafür zusätzlich benötigten Kosten in Höhe von 2,7 Millionen Euro übernimmt ebenfalls das Land. Bleibt unter dem Strich noch ein Eigenanteil in Höhe von 12,5 Millionen Euro.

Nach Angaben von Projekt-Leiter Thomas Sandner, der auch Chef des alten und neuen Bildungszentrums ist, wird das neue BTZ mit über 400 Werkstattplätzen und nahezu 200 Unterrichtsplätzen weiterhin das Bildungsangebot für Dachdecker, Elektrotechniker, Friseure, Installateure und Heizungsbauer, Kfz-Mechatroniker, Maler und Lackierer, Metallbauer, Tischler, Zimmerer sowie ein landesweites Dentalbildungszentrum umfassen. Zugleich ziele das Bildungsangebot darauf ab, das Zusammenwachsen verschiedener Gewerke in der Praxis zu fördern. Vorgesehen sei auch, die Entwicklung neuer Handwerksbereiche zu unterstützen – beispielsweise in Sachen Erneuerbare Energien und Elektromobilität.

Von der Größe her wird das neue BTZ kleiner werden als das alte, in dem jährlich etwa 4700 Lehrlinge und alle eineinhalb Jahre rund 350 Meister ausgebildet wurden. ‟Wegen des demographischen Wandels ist auch in der Region Trier die Zahl der Auszubildenden zurückgegangen‟, erklärt Thomas Sandner, der bei der HwK zugleich auch als Geschäftsführer fungiert. Deshalb benötige man auch nicht mehr so viele Räumlichkeiten wie bisher. Laut Sandner sollen die baufälligen Altgebäude nach und nach abgerissen werden. Bis der Neubau stehe, werde der Lehrbetrieb auf angemietete Hallen in Standortnähe verlegt.

Lob für das Vorhaben kam von Triers höchster Stelle. Oberbürgermeister Wolfram Leibe lobte den unternehmerischen Weitblick und bedankte sich für diese Investition in die Zukunft. Bei der Zukunftsgestaltung komme den beiden Hochschulen zwar eine bedeutende Rolle zu. Allerdings gelte das auch für das Handwerk, ohne das eine Gesellschaft nicht funktionieren könne. Deshalb sei es in jedem Fall wichtig, der Jugend die beste denkbare Ausbildung zukommen zu lassen. (rl)