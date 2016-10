Gruselführung im Landesmuseum

TRIER. Am 4. November können sich Mutige zwischen sieben und elf Jahren um 17.30 Uhr und um 19.15 Uhr in die Führung “Grüße aus der Unterwelt – Taschenlampenführung durch das Museum” und somit in das dunkle Museum wagen. Im Landesmuseum erwarten sie Geister, Magie und Aberglaube – auf dieser Führung kann es also gruselig werden.

Kurz nach Halloween oder Samhain, dem alten Keltenfest der Geister, bei dem der Vorhang zwischen dieser und der “Anderen Welt” besonders dünn ist, entdecken die Kinder das Schattenreich der Antike. Ausgerüstet mit Taschenlampen und selbst gebastelten Schutzamuletten, stoßen sie dabei auf Mumien, Monster und geheime Flüche. Auf dieser Reise durch die Schattenwelt zwischen Dies- und Jenseits treffen die Kinder auf Geister von Ägyptern, Römern und verschiedenste Gottheiten. Mystische Sagen und Legenden mit Helden und Magie begleiten sie auf ihrem Weg durch die Dunkelheit. So begegnen die Teilnehmer zum Beispiel der Gorgo Medusa, die Fluch und Segen zugleich bedeuten kann, denn sie lässt Menschen mit einem Blick in ihre Augen versteinern, mit ihrem Bild, als Amulett getragen, schützt sie ihren Träger aber auch vor bösen Einflüssen.

Die Gruselführungen finden am Freitag, den 4. November um 17.30 Uhr und 19.15 Uhr statt und dauern jeweils 90 Minuten. Treffpunkt für die Kinder (ohne Eltern) ist der Haupteingang des Museums. Der Kostenbeitrag pro Kind beträgt vier Euro inklusive Eintritt. Eine Anmeldung unter Telefon 0651/9774-0 ist erforderlich, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. (tr)