Gruseln bei der vierten Horrornacht im Theater Trier

TRIER. Der Theatergast sucht seine Karte für “Die vierte Trierer Horrornacht“ und stellt dann etwas Merkwürdiges fest: An der Karte wurde der Ausschnitt eines Manuskriptes geheftet, der beim Kauf noch nicht vorhanden war. Dieser kleine Textfetzen zieht ihn direkt in seinen Bann. Wie ein Schatten flüstert er ihm Geheimnisse über vergessene Räume zu und endet plötzlich, ohne die verborgenen Räume zu offenbaren…

“Die vierte Trierer Horrornacht“ am 31. Oktober spielt mit den Imaginationsräumen von Literatur und Theater. Dabei werden die Besucher in eine Verschwörung Lovecraft’schen Ausmaßes verwickelt, verlieren sich in der Dunkelheit der Seele der Protagonisten wie in einer Kurzgeschichte Edgar Allan Poes, treffen auf dämonisierte Menschen Strindberg’scher Abgründe und stoßen auf Grenzbereiche zwischen Erde und Hölle, die den Kurzgeschichten von Ambrose Bierce entspringen. Literatur, Theater und Wirklichkeit verschwimmen ineinander; in einem interaktiven Theaterstück, in dem es viele dunkle Rätsel zu lösen gilt.

Bereits zum vierten Mal bringt Marc-Bernhard Gleißner, der Leiter des Bürgertheaters, den Horror in das Theater Trier. Die beliebte Reihe der “Trierer Horrornacht“ entführt erneut in viele Räume des Theaters, in denen es überall etwas Neues zu entdecken gibt! Der perfekte Gruselspaß zu Halloween vom Bürgertheater des Theaters Trier am 31. Oktober, ab 19.30 Uhr im gesamten Theater. (tr)



Drucken