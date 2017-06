Gut 1000 Besucher beim 2. Volkspicknick

TRIER. Wenn das Deutsche Rote Kreuz (DRK) zum Volks-Picknick auf sein Gut im Avelertal lädt, dann leistet man dieser Einladung gerne Folge. Mehr als 1000 Besucher kamen auch in diesem Jahr, um sich auf den Wiesen vor dem alten Gebäude an den Leckereien zu erfreuen, die das DRK in die Picknickkörbe gepackt hatte. Den Erlös des Festes erhält das Sozialbündnis “Allianz Pro Menschlichkeit“, ein Sozial-Bündnis von Unternehmen und Deutschem Roten Kreuz in Rheinland-Pfalz.

Von Rolf Lorig

Die Augen der Kinder strahlten vor Begeisterung: Ein riesiges Planschbecken verheißt bei schwül-warmen Temperaturen um die 26 Grad Erfrischung und Abkühlung. Doch die Freude ist verfrüht. ‟Wenn wir das für die Kinder zum Planschen freigeben würden, müssten wir Rettungsschwimmer an der Seite haben, die verhindern, dass es zu Unfällen kommt‟, bedauert Marketingleiter Leo Kutscheid. Doch umsonst steht das Becken nicht da: Wer mag, kann in eine große transparente Kugel schlüpfen und für einen Euro fünf Minuten lang wie ein Hamster im Tretrad laufen. Ein Angebot, das die Kinder nicht ungenutzt lassen…

Derweil werden im Wirtschaftsgebäude permanent die vorbestellten Picknickkörbe ausgegeben. Über 300 Bestellungen sind eingegangen. Prokurist Volker Emmrich ist zufrieden. Die Zahl ist vergleichbar mit der des letzten Jahres. Wobei nicht jeder Besucher einen Korb vorbestellen musste. Auf dem Gelände auch anderweitig leckere Produkte zum Essen angeboten. Alle natürlich aus eigener Erzeugung, darauf legt Emmrich Wert.

Werbung für den Avelsbacher Hofladen

Zu seinem Verantwortungsbereich gehört auch das Gut auf dem Bernkasteler Plateau. Dort werden auf den Feldern auch viele Lebensmittel angebaut, die unter anderem frisch in den Hofladen auf Gut Avelsbach zum Verkauf kommen. ‟Wir wollen mit diesem Volkspicknick natürlich unseren Hofladen ein Stück mehr ins Bewusstsein der Trierer Bevölkerung rücken‟, betont Emmrich die Intention dieser Veranstaltung. Der Verkauf dort laufe nicht schlecht, allerdings gebe es noch Luft nach oben. ‟Deshalb haben wir auch die Öffnungszeiten umgestellt und den Samstag mit aufgenommen, um so auch Berufstätigen die Möglichkeit zum Einkauf zu geben.” Will heißen: montags hat der Hofladen geschlossen, dienstags bis samstags aber von 10 – 17 Uhr geöffnet. 14 Menschen mit Handicaps haben hier einen Arbeitsplatz, eingesetzt sind sie laut Emmrich im Garten- und Landschaftsbau, im Weinbau oder aber auch im Hofladen selbst.

Ein Angebot, das so richtig nach dem Geschmack von Bundesfamilienministerin Katarina Barley ist. Zusammen ist sie an diesem Sonntagnachmittag mit Oberbürgermeister Wolfram Leibe auf das Gelände gekommen. Beide sind Volkspicknick-Novizen, aber beide loben die Atmosphäre der Veranstaltung. Christian Johann, Geschäftsführer des DRK-Sozialwerks Bernkastel-Wittlich, führt die beiden Politiker zusammen mit Landesgeschäftsführerin Anke Marzi über das Gelände. Eine Führung, die ihren Eindruck nicht verfehlt. Dass Menschen hier mit und ohne Behinderungen zusammen arbeiten und feiern, gefällt der Familienministerin. Im Gespräch mit Moderator Thomas Vatheuer berichtet sie, dass sie auch familiär tiefe Bindungen zum DRK hat. Schließlich sei ihre Großmutter schon DRK-Ehrenvorsitzende in Wolfsburg gewesen.

Am 1. Juli kostenlose Weinverkostung

Dass auf dem alten Weingut die Tradition des Weinanbaus weiter fortgeführt wird, begrüßt Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Die Weinberge seien wichtig für Trier. Besonders aber gefalle ihm, dass diese Tradition mit einem hohen sozialen Anspruch fortgeführt werde. Und bevor sich die Gäste von der Bühne verabschieden, hat Prokurist Emmrich noch einen Tipp in eigener Sache: Am Samstag, 1. Juli, sollten Weinfreunde zum Gut Avelsbach kommen. Von 11 – 18 Uhr werden Weine aus eigenem Anbau und drei Lagen hier kostenlos zur Verkostung angeboten.

Zwei ganz besondere Höhepunkte haben sich die Organisatoren für diesen Tag einfallen lassen: Eine Weinversteigerung, für die internationale Spitzenweine von der renommierten “Berliner Wein Trophy“ – Deutschlands bedeutendste internationale Weinverkostung und Prämierung – zur Verfügung gestellt wurden. Und am Ende des Abends der Auftritt der Leiendecker Bloas.

Doch zuvor war es an ‟Weinmundwerker‟ Thomas Vatheuer, bei der anstehenden Auktion möglichst hohe Gewinne zugunsten des Sozial-Bündnisses zu erzielen. Das Besondere dabei: Die Interessenten erfahren im Vorfeld nur, dass sich in dem Sechserkarton Rot- oder Weißweine befinden. Nicht ob es deutsche oder ausländische Weine sind. Dennoch hält sich das Risiko bei einem Einstiegsangebot von 20 Euro pro Kiste in Grenzen: Der Verkaufswert der Flaschen beginnt bei fünf Euro und enden nach Aussage von Volker Emmrich bei 350 Euro.

Das Interesse der Besucher ist erwartungsgemäß groß. Und gegen 18:30 Uhr kann Auktionator Thomas Vatheuer stolz verkünden, dass bereits 360 Kisten verkauft sind und damit 6000 Euro eingenommen wurden. Doch damit will er sich nicht zufrieden geben. Der Rest der Weine soll in einem zweiten Durchgang dann ebenfalls neue Besitzer finden.



