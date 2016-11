Gute Chancen für Ausbau der Radwege

TRIER. Nach dem Willen des Stadtvorstandes wird die Situation der Radwege in Trier weiter verbessert. In den kommenden Jahren soll die Lücke am Ruwerradweg geschlossen werden. Dafür werden im kommenden Doppelhaushalt 2017/2018 im ersten Schritt zunächst 20.000 Euro eingestellt werden. Das teilte Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) bei der elften Pressekonferenz des Stadtvorstandes am Montag mit.

Baudezernent Andreas Ludwig (CDU) ist die bestehende Lücke beim Radweg kurz vor Ruwer schon lange ein Dorn im Auge. 780 Meter ist die Strecke lang, auf der die Radfahrer derzeit noch auf der Straße radeln müssen. Dort, wo einst der Radweg fortgeführt werden soll, befinden sich derzeit noch Gleise im Boden. Gleise, die nicht mehr gebraucht werden und die nun entfernt werden sollen. Der Stadtrat soll sich im Dezember mit dem Thema ausführlich befassen.

Die Kosten für die gesamte Maßnahme hat der Baudezernent auch schon ermittelt: 960.000 Euro muss die Stadt dafür aufwenden. Ohne Fördermittel vom Land ist das Vorhaben nicht zu stemmen, weiß der OB, der in seiner gleichzeitigen Funktion als Finanzdezernent den Haushalt der Stadt aus dem Effeff kennt. Allerdings gebe es sehr gute Chancen, hier eine entsprechende Bewilligung zu bekommen, zeigte er sich optimistisch. Dem schloss sich Ludwig an: ‟Wir werden in Mainz nicht chancenlos sein.”

Die Fortführung des Radweges ist für den Stadtvorstand von hoher Bedeutung, da dieser Weg künftig nicht nur touristisch genutzt werden wird: ‟Viele Berufspendler, die morgens mit dem Rad zur Arbeit fahren, werden froh sein, wenn wir mit der Fertigstellung des Radweges auch die passive Sicherheit der Radfahrer erhöhen‟, sagte Ludwig. Deshalb sieht sein Plan vor, dass das Gros der Summe, 920.000 Euro, in den Haushalt 2018 eingestellt werden soll.

In diesem Zusammenhang teilte der Dezernent auch mit, dass im Rathaus zeitgleich an Überlegungen für eine Fahrradstraße nach Trier-Süd gearbeitet werde. Auch die von Kürenz in Richtung Tarforst verlaufende Kohlenstraße soll nach den Worten des Dezernenten künftig von Radfahrern sicher genutzt werden können. (rl)