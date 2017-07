Guter Auftakt beim Zurlaubener Heimatfest

TRIER. Baustelle hin, Baustelle her: Das Zurlaubener Heimatfest ist am Freitag wie vorgesehen gestartet. Beigeordneter Thomas Schmitt durfte zum ersten Mal in offizieller Funktion ein Bierfass anschlagen, dann aber lief der Gerstensaft in die durstigen Kehlen der Festbesucher.

Und die kamen aller Einschränkungen zum Trotz in Mengen. Gut, gegen 20:30 Uhr gab es noch keine qualvolle Enge. Aber da war eine gute Atmosphäre am Moselufer spürbar, die auf ein gelungenes Fest hoffen lässt. Rockige Musik von der Bühne, vergnügtes Kreischen vom (verkleinerten) Rummelplatz, viele Menschen, die bei bestem Wetter die Getränke-, Imbiss- und Vergnügungsstände bevölkerten. Zugegeben, nur eine Momentaufnahme. Aber eine, die hoffen lässt, dass auch das Moselfest 2017 ein Erfolg werden wird… (rl)



