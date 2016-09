Guter Kaiser – schlechter Kaiser – Tyrann?

TRIER. Anhand eines auch durch die prominenten Vorgänger Neros etablierten Kaiserprofils wird in einer Führung am Dienstag, 11. Oktober, im Rheinischen Landesmuseum die Frage gestellt, wie Nero seine Herrschaft ausgeübt hat? Welche Rolle spielen Interessengruppen im Senat bei Neros politischer Entwicklung? Tragen soziale Aufsteiger zu seinem Untergang bei? Überwiegen Akzeptanz oder Ablehnung in der römischen Gesellschaft? Und warum und von wem wurde der Begriff ″Tyrann″ auf Nero überhaupt angewandt?

Anhand ausgewählter Exponate und Stationen der Ausstellung ″Nero – Kaiser, Künstler und Tyrann″ stellt Kurator Frank Unruh den umstrittenen Kaiser als Reisenden auf dem Weg zwischen neuen Perspektiven und alten Hindernissen vor.

Dienstag, 11. Oktober 2016, 18 Uhr (ca. 90 min.). Kostenbeitrag 5 Euro plus Ausstellungseintritt. Maximal 25 Personen, keine Voranmeldung möglich. (tr)