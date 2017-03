Guter Start mit durchstarter.de

MAINZ/TRIER. Beeindruckt vom vielfältigen Angebot der Ausbildungskampagne durchstarter.de zeigte sich Ministerpräsidentin Malu Dreyer bei der Zwischenbilanz der IHK Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz am heutigen Montag in Mainz. Die Kampagne, die vor gut einem Jahr anlief, richtet sich an Jugendliche in der Berufsvorbereitungsphase und umfasst eine Homepage sowie eine Präsenz auf Facebook und WhatsApp. “Eine gute Berufsorientierung und Berufswahlvorbereitung sind heutzutage eine wichtige Prävention, um Ausbildungsabbrüche zu vermeiden. Die Ausbildungskampagne gibt einen authentischen Einblick in den Arbeitsalltag der zukünftigen Fachkräfte”, so Dreyer. Der Sprecher der Landes-IHKs, Arne Rössel, betonte, mit durchstarter.de sei es den Kammern gelungen, “die Anzahl der IHK-Ausbildungsverhältnisse gegen den Trend stabil zu halten”.

Die Ministerpräsidentin lobte die Durchstarter-Kampagne als Beleg für die Bereitschaft der Wirtschaft, sich auf die Bedürfnisse und Interessen junger Menschen einzulassen. “Die Klage über einen sich abzeichnenden Fachkräftemangel mag richtig sein. Deshalb ist es wichtig gegenzusteuern, damit Jugendliche die bestmöglichen Startchancen für ihren beruflichen Weg haben und ihre Potentiale voll ausschöpfen können“, sagte Dreyer.

Sie betonte ferner, dass das vielfältige Angebot an Ausbildungsgängen eine enorme Fülle an Chancen und Möglichkeiten für Jugendliche eröffne, genau den Beruf zu finden und zu erlernen, der am ehesten ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten entspreche. Sie wies dabei auch auf die guten Beschäftigungs- und Einkommensperspektiven für Fachkräfte hin. “Ein Meister ist heute genauso gefragt, wie ein Master und die berufliche Ausbildung ein der akademischen gleichwertiges Angebot. Dreyer sagte zu, dass die Landesregierung bestrebt sei, die Situation der beruflichen Bildung kontinuierlich zu verbessern. “Wir wollen personell und technisch gut ausgestattete Berufsschulen, in denen unsere Fachkräfte von morgen das Rüstzeug für einen guten Start in ein erfolgreiches Berufsleben bekommen”, so die Ministerpräsidentin.

Sie wies in diesem Zusammenhang auch auf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der IHK beim Ovalen Tisch der Landesregierung für Ausbildung und Fachkräftesicherung hin. “Gute Ausbildung bedarf des Zusammenspiels aller relevanten Akteure, damit sie den Anforderungen der Jugendlichen genauso gerecht wird wie denen der Betriebe”, betonte Dreyer.

Lehrstellen bleiben unbesetzt

Mit dem Projekt durchstarter.de leisten die vier IHKs zielgruppengerecht Aufklärung über die duale Ausbildung, ihre Chancen und Perspektiven. Arne Rössel, Sprecher der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz: “In den Köpfen vieler Jugendlicher und auch Eltern hat eine Ausbildung leider häufig nicht den Stellenwert, den sie verdient.” Und das, obwohl die Wirtschaft jetzt und in Zukunft viel stärker auf gut ausgebildete, beruflich qualifizierte Fachkräfte angewiesen sei denn auf eine Vielzahl an Akademikern. “Die Aufstiegs- und Karrierewege nach einer dualen Ausbildung waren wahrscheinlich noch nie so gut wie heute”, betonte Rössel in Mainz. durchstarter.de ergänze die vielfältigen Aktivitäten zur Berufsorientierung, die die vier IHKs und die IHK-Ausbildungsbetriebe vor Ort leisten. “Damit ist es uns gelungen, gegen den Trend die Anahl der IHK-Ausbildungsverhältnisse stabil zu halten.”

Auch in Rheinland-Pfalz zieht es Jugendliche weiter verstärkt an die Hochschulen, und immer mehr Lehrstellen bleiben in den Betrieben unbesetzt – wie zuletzt etwa 2500. Damit fehlen den Unternehmen in Zukunft wichtige Fachkräfte – die Basis für wirtschaftlichen Erfolg und Wettbewerbsfähigkeit.

Aktuelle Studien zeigen, dass viele Abgänger von allgemeinbildenden Schulen sich jedoch häufig auch für einen weiteren Schulbesuch in einer anderen Schulform entscheiden statt den direkten Weg in die Ausbildung zu suchen. “Der Übergang von der Schule in den Beruf muss sich insgesamt weiter verbessern. Nur selten macht ein weiterführender Schulbesuch Sinn. Wir müssen dafür sorgen, dass weniger Schüler in diesem Übergangssystem verbleiben. Wir ermuntern Jugendliche, ohne Umwege ihre berufliche Karriere zu starten und sich um eine Ausbildung zu bewerben”, betonte Rössel. (tr)

Eckdaten

Die Kampagne ist vertreten:

► mit Landingpage durchstarter.de: 20.000 Nutzer seit dem Start

► mit Facebook: durchschnittliche Reichweite von 23.000 Personen am Tag

► mit News- und Kontaktkanal über WhatsApp 01703708296

► mit Bloggerrelations auf YouTube



