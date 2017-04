H.A.T.-Boys rocken für Rotary Trier-Porta im Brunnenhof

TRIER. Die H.A.T.-Boys wecken mit ihrem Sound die Erinnerungen an die letzten 50 Jahre, ihre Musik ist authentisch, garantiert beste Stimmung und anhaltend gute Laune. Kein Wunder, schließlich sind die meisten Mitglieder der Band mit diesen Songs aufgewachsen. Am Samstag, 13. Mai, sind die H.A.T.-Boys um 18 Uhr open air und live zu erleben. Dann eröffnen sie im Brunnenhof den Sommer und stellen sich zum zweiten Mal in Folge beim Rotary Club Trier-Porta in den Dienst an der guten Sache.

Wer schon mal bei einem Konzert der H.A.T.-Boys dabei war, und davon gibt es in Trier eine ganze Menge, weiß um die Spielfreude und den totalen Einsatz der Band. Lange Pausen gibt es hier nicht, ‟schließlich ist das Publikum wegen der Musik und nicht wegen der Pausen gekommen‟, schmunzelt Theo Kugel (Gitarre und Gesang), der einst zusammen mit Heinz Oberbillig (Gitarre, Saxophon) die Formation gegründet hat. Dem können Harry Oehms (Bass), Klaus Wenner (Schlagzeug), Werner Herz (Gitarre und Gesang) sowie Sängerin Silvia Günther nur zustimmen. Und wenn sie gemeinsam loslegen, ist das der Start zu einem erlebnisreichen und stimmungsvollen Abend.

Wenn sich schon jetzt Viele auf diesen Auftritt freuen, dann gilt das ganz besonders für Karl Schardon. Der Rotarier hatte vor vier Jahren die Idee zu diesen Benefizkonzerten, deren Erlös bis auf den letzten Cent caritativen Zwecken zufließt. Zusammen mit einem mehrköpfigen Organisationsteam konnte er in den letzten Jahren schon einige namhafte Trierer Bands für dieses Vorhaben gewinnen. Da die Musiker jeweils auf ihre Gage verzichtet hatten, konnte der Rotary Club Trier-Porta den kompletten Erlös für die Unterstützung von regionalen und überregionalen Sozial-Einrichtungen verwenden. In diesem Jahr ist der Erlös für KRASS, ein Projekt zur kulturellen Bildung und Förderung für benachteiligte Kinder, und für das rotarische Projekt LLLL “Lesen lernen – Leben lernen” zur Förderung des Leseverständnisses von Grundschülern gedacht.

Die Karten zu diesem nicht alltäglichen, aber höchst unterhaltsamen Abend sind an der Abendkasse zum Preis von zehn Euro zu haben. (tr)



