Handball-WM in Deutschland – Trier ist dabei

TRIER. Zwar dauert es noch etwas mehr als ein Jahr bis zum Start der Frauenhandball-WM im Dezember 2017 in Deutschland, aber nach den Besuchen der Spielorte hat der Internationale Handball Verband (IHF) den einzelnen Austragungsstätten sein Okay erteilt. Jetzt gilt also: Der Countdown läuft. Man ist versucht zu sagen: und wie! Denn am 27. Oktober ist der Vorverkauf für die WM angelaufen, und in Trier als einem der vier Austragungsorte der Vorrunde vom 2. bis zum 8. Dezember 2017 wurde mit dem Start auch gleich ein Paket von 100 Karten verkauft, obwohl noch gar nicht feststeht, welche Teams in der Arena an den Start gehen. Der “Testlauf” gegen Schweden findet am Sonntag, 27. November, 15 Uhr, in der Arena statt.

Von Willi Rausch

Bei der Pressekonferenz am Montag im Rathaus zeigten sich Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD), Sportdezernent Andreas Ludwig (CDU) und das lokale Organisationskomitee erfreut darüber, den endgültigen Zuschlag ohne Zittern erhalten zu haben. “Unser Ruf als Sportstadt wird damit erneut bestätigt”, befand Leibe. Für Ludwig und Wolfgang Esser als Geschäftsführer der Arena ist der Zuschlag für die Austragung von insgesamt 15 Vorrundenspielen nicht nur vor dem sportlichen Hintergrund, sondern vor allem aus Sicht des Stadtmarketings von großer Bedeutung.

Als potenzieller Gruppenkopf gilt Frankreich. Denn das Nachbarland zählt zu den Schwergewichten im Frauenhandball – die Qualifikation der Equipe Tricolore gilt als Formsache. Und dann greift die Zusage der IHF, Frankreich in der “Trierer Gruppe” zu setzen. In die wünscht sich Ludwig am liebsten auch noch “die Niederlande wegen der tollen Fankultur, China und Japan, um noch ein paar Partnerstädte mit ins Boot zu nehmen, und Schweden, weil die Trier ja dann schon kennen”.

Denn Schweden, der Gastgeber der kommenden EM, gastiert zu seinem Testspiel am Sonntag, 27. November, in der Arena Trier. Der erste Testlauf für das Großereignis sozusagen. Auch für dieses Spiel hat der Vorverkauf selbstverständlich schon begonnen. Die Historie der Handball-Länderspiele in Trier – sowohl die der Männer als auch der Frauen – stimmt optimistisch. “Wer auch immer in Trier ein Länderspiel ausgetragen hat, ist als Sieger vom Feld gegangen”, sagt Björn Pazen, der als Handballfunktionär etliche internationale Großereignisse begleitet hat und dem lokalen Organisationsteam angehört. “Wir hoffen auf 2.000 Zuschauer”, sagt Wolfgang Esser, der auf besondere spezielle Angebote verweist, die den Handballfans den Besuch besonders schmackhaft machen sollen.

Zurück zur WM, die außer in Trier noch in Leipzig, Bietigheim, Magdeburg, Hamburg und Oldenburg ausgetragen wird. Sechs Mannschaften gehören zu jeder Gruppe, von denen sich die besten für das Achtelfinale qualifizieren. Projektleiterin Julia Lewen macht den Handballfans die Gruppenphase schon mal schmackhaft. “Das günstigste Einzelticket kostet nur 7,50 Euro, der Höchstpreis für ein Einzelticket beträgt 30 Euro. Es gibt rabattierte Paketpreise und mit dem Verkehrsverbund Region Trier (VRT) steht die Vereinbarung, die Tickets als kostenlose Fahrscheine nutzen zu können.” An jedem der fünf Spieltage zwischen dem 2. und 8. Dezember 2017 (zwei Ruhetage) finden drei Spiele statt. Die Anwurfzeiten wurden auf 14 Uhr, 18 Uhr und 20.30 Uhr festgesetzt.

Esser kommt nochmals auf die Bewerbungsphase zurück. Trier hat gegen starke inländische Konkurrenz gerade deshalb den Zuschlag erhalten, “weil wir die Stadt mit ihren Organisationen und Sehenswürdigkeiten in der Bewerbung verankert haben”, sagt Esser. Außerdem hat man viele weiterer Ressourcen ausgeschöpft. So wurde die Uni Trier dahingehend eingebunden, dass muttersprachliche Unterstützung für jedes Teilnehmerland gewährleistet ist. Der Trierer Weihnachtsmarkt ist ebenso ein Eckpfeiler der Bewerbung gewesen wie die Welterbestätten und alle weiteren Sehenswürdigkeiten der Stadt.

2.500 Plätze pro Spiel werden in den freien Verkauf gehen. Um eine schwarze Null schreiben zu können, wird aber auch das lokale Marketing greifen müssen. In der Halle hat die IHF das Sagen. “Wir werden aber Möglichkeiten für unsere Partner aus der Wirtschaft finden, um sich und ihre Produkte gewinnbringend darzustellen”, sagt Esser.

Tickets für die WM gibt es im Vorverkauf seit dem 27. Oktober. Außerdem bei allen eventim-Vorverkaufsstellen sowie über arena-trier.de und germanyhandball2017.com. (tr)