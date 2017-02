Handtauschenraub in der Christophstraße

TRIER. Ein bisher noch unbekannter Täter hat am vergangenen Dienstagabend, 14. Februar, in der Christophstraße einer Fußgängerin die Handtasche geraubt.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei ging die 26-jährige Geschädigte mit einer Bekannten gegen 20.50 Uhr in der Christophstraße. Plötzlich riss der Unbekannte an ihrer Handtasche. Nach einem kurzen Gerangel entriss er ihr die Handtasche und flüchtete in Richtung Kochstraße und “Sieh um Dich”. Bei der Handtasche handelt es sich um eine Damenhandtasche der Marke “Pieces”, in der sich neben einem geringen Bargeldbetrag persönliche Papiere, Schlüssel, Geldkarten und ein IPhone befanden. Die 26-Jährige wurde nicht verletzt.

Der Täter war circa 1,70 bis 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet. Er trug eine schwarze Mütze oder Kapuze.

Hinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2258 oder 0651/9779-2290. (tr)



Drucken