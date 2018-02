Handwerk: “Die Auftragsbücher sind voll.”

TRIER. Energiewende und Fachkräftemangel – wie bekommt man das hin? Eine Frage, die das Handwerk bewegt und der sich am Freitag bei der offiziellen Ausstellungseröffnung der ÖKO 2018 Politik und Handwerksmeister unter der souveränen Leitung von Moderatorin Sabine Schwadorf stellten.

Ausgangspunkt für das Gespräch waren nachdenkliche Worte von Kammerpräsident Rudi Müller gewesen. Er hatte in seiner Begrüßung darauf hingewiesen, dass Energiesparen und Klimaschutz erst durch das Handwerk möglich gemacht werden. Dabei zeigte er sich durchaus auch dankbar: “Das ist ein wichtiger Zukunftsmarkt für das Handwerk.”

Allerdings verhehlte er auch nicht, dass das Handwerk aktuell mit einem großen Nachwuchsproblem zu kämpfen hat. Dabei gebe es doch gerade im Handwerk die allerbesten Karrieremöglichkeiten für junge Menschen.

Moderatorin Schwadorf meißelte denn auch gleich zu Beginn geschickt das Kernproblem heraus: “Alle wollen renovieren und dadurch Energie einsparen. Können Sie sich vor Aufträgen noch retten?” fragte sie Kreishandwerksmeister Gerd Benzmüller. Der musste erstmal schlucken, nickte aber dann zustimmend. Wer größere Hausinstallationen plane, müsse sich in der Tat erstmal drei bis vier Monate gedulden, bestätigte er. “Die Auftragsbücher sind voll.” Der Fachkräftemangel sei das größte Problem der Branche, die es zudem noch mit einem großen Mitbewerber zu tun habe: “Junge Leute, die wir sehr gut ausgebildet haben, wandern ab nach Luxemburg, um dort zu arbeiten.” Das Nachbarland sei Fluch und Segen zugleich: Zwar ziehe es wie ein Magnet Fachkräfte ab, beschere der Region jedoch aber auch eine hohe Wirtschaftskraft.

“Erst kommt der Kunde”

Diese Auffassung teilte auch der Obermeister der Sanitär-, Heizung-, Klima-Innung (SHK), Horst Langen. Wie eng die Personalfrage ist, machte er an seiner eigenen Situation klar: “Meine eigene Heizung läuft derzeit nur notdürftig”, erklärte er den erstaunten Zuhörern und lieferte dann auch gleich den Grund: “Erst kommt der Kunde, dann man selbst.” Auch im SHK-Bereich bestehe eine dramatische hohe Personalnachfrage. Leider könne das Loch nicht so ohne weiteres durch eine verstärkte Ausbildung gestopft werden. Im vergangenen Jahr habe er seit langem mal wieder drei Auszubildende einstellen können. Allerdings hätte zwei davon schon wieder aufgegeben. “Dabei trommeln wir wie verrückt, trotzdem geht die Zahl der Bewerber immer weiter zurück.” Für Langen liegt die Ursache oft bei den Eltern, die ihrem Nachwuchs fast immer zu einem Studium raten. “Ich kenne Menschen, die haben studiert und auch ihren Abschluss gemacht. Die fahren mit 35 Jahren Taxi, weil sie keinen Job in ihrem Fachgebiet bekommen.” So etwas könne Facharbeitern nicht passieren: “Das Handwerk bietet hier sehr viel mehr Sicherheit.”

Eine Aussage, die HwK-Hauptgeschäftsführer Axel Bettendorf noch deutlicher machte: “Wenn ich nach der Prüfung die Gesellenbriefe verteile, dann sage ich den jungen Leuten, dass das Schürfrechte sind.” Nicht nur die Verdienstmöglichkeiten seien gut, im Handwerk gebe es auch viele alte Meister, die Nachfolger für Ihre Betriebe suchten. Hier bestünden ausgezeichnete Chancen, die es zu nutzen gelte.

“Eine Lehre ist keine Sackgasse”

Für Kreishandwerksmeister Benzmüller ist deshalb ein Umdenken in der Gesellschaft erforderlich: “Eine Lehre ist keine Sackgasse. Denn ein Gesellenbrief kann der Einstieg zur Meisterprüfung oder aber auch zu einem Studium sein. Der Gesellenbrief ist ein Zeugnis, mit dem man auf jeden Fall weiterkommt.”

Diese Auffassung teilte die rheinland-pfälzische Landwirtschaftsministerin Ulrike Höfken. Zwar habe auch sie Agrarwissenschaften studiert, doch das aus einem völlig anderen Grund: “Mich wollte damals niemand in der Lehre haben”, erinnerte sie sich. Und meinte dann nachdenklich: “Dabei wäre ich bestimmt noch eine gute Fliesenlegerin geworden.”

Doch abseits der persönlichen Erinnerungen gab die Ministerin zu bedenken, dass der Fachkräftemangel auch sein Gutes habe. Zeige er doch, dass die Wirtschaft im Lande brumme. Die Landesregierung unternehme alles, um den Unternehmen helfend zur Seite zu stehen. (rl)



