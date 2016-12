‟Handwerk Hilft‟ auf dem Trierer Weihnachtsmarkt

TRIER. Am 17. Dezember, dem letzten Adventssamstag des Jahres, stellt sich auf dem Weihnachtsmarkt die Initiative ‟Handwerk Hilft e.V.” der Schreiner-Innung Trier-Saarburg vor. Eines der bedeutendsten Projekte des noch jungen Vereins ist die jährliche etwa zehntägige Reise nach Ruanda. Dabei arbeitet eine Gruppe von Auszubildenden des zweiten Lehrjahres im Ausbildungszentrum “Centre de Jeunes“ in Kigali mit ruandischen Lehrlingen an gemeinsamen Projekten. Finanziert wird dieses Projekt durch die Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz, Mitgliedsbeiträgen, Erlösen aus dem Online-Shop und Spenden.

Am Stand auf dem Weihnachtsmarkt erhält man alle wissenswerten Informationen über die Arbeit von ‟Handwerk Hilft‟, und kann den Verein durch den Kauf von Designprodukten, Wein, Honig und vielen anderen schönen Geschenkideen unterstützen. Natürlich ist ein Obolus in die Spendenbox ebenso gerne gesehen.

Die Betreiber des 37. Trierer Weihnachtsmarktes stellen hiesigen sozial engagierten Einrichtungen und Vereinen regelmäßig eine der Hütten auf dem Hauptmarkt kostenfrei zur Verfügung, um ihre Aktivitäten der Öffentlichkeit vorzustellen. (tr)