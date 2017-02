TRIER. Karneval hatte, so die weitläufige Meinung, nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun. Erst in jüngerer Vergangenheit ist ein offener und kritischer Umgang mit der Geschichte des Karnevals möglich geworden. Fest steht: Wie alle gesellschaftlichen Bereiche wurde auch der Karneval im Nationalsozialismus gleichgeschaltet und instrumentalisiert. Ob dies neben den Karnevalshochburgen Köln und Mainz auch in Trier der Fall war und wie sich die Karnevalisten der Trierer Vereine in jener Zeit positionierten, beleuchtet die Historikerin und Stadträtin Jutta Albrecht zum diesjährigen Sessionsabschluss mit ihrem Vortrag “Heil Hitler und Helau!” – Karneval unterm Hakenkreuz im Stadtmuseum Simeonstift, der hinter die Kulissen schaut, um die Wirklichkeit hinter dem schönen Schein der fröhlich-feiernden Bevölkerung zu entdecken. Der Vortrag findet am Dienstag, 28. Februar, 19 Uhr, statt; der Eintritt beträgt sechs Euro (Studierende: Eintritt frei im Angebot von Di-Mi-Do).

In der Fastnachtszeit geht es hoch her: Feiern, Kostüme und tolle Umzüge machen die Zeit besonders lustig. Aber was kommt danach? Die Museumsdetektive gehen dem Geheimnis von Fastnacht, Fastenzeit und Ostern auf die Spur: Warum ist es manchmal so schwer, auf etwas zu verzichten? Und wie kann man sich kreativ durch die Fastenzeit helfen? Im Museum geht es auf Spurensuche, anschließend wird das Fasten künstlerisch ausprobiert – zum Beispiel beim Malen ohne Pinsel! Die vier Nachmittage bauen aufeinander auf, eine Teilnahme an Einzelterminen ist nicht möglich. Anmeldungen werden ab sofort unter museumspaedagogik@trier.de und 0651/718-1452 entgegen genommen.

Freitags, 3., 10, 17. und 24. März, jeweils 15.30 bis 17 Uhr

Museumsdetektive: An Aschermittwoch ist alles vorbei – Fasten- und Osterzeit

Ein kreatives Suchspiel an vier Nachmittagen für Kinder ab fünf Jahre

Kosten: 20 Euro für vier Nachmittage (keine Einzeltermine möglich)

Ohne fleißige Handwerker wäre die Welt ganz schön leer: Keine Häuser zum Wohnen, keine Betten zum Schlafen und erst recht keine schönen Statuen und Möbel, um Schlösser und Burgen zu dekorieren. Aber wie haben Steinmetze und Tischler überhaupt gearbeitet? Was muss man können, um ein richtig guter Handwerker zu sein? Bei einer Familienführung am Sonntag, 5. März, 11.30 Uhr, erklärt Hanna Verena Knopp die Handwerker-Schätze im Stadtmuseum und zeigt in einem Rundgang für große und kleine Kinder, welche Geheimnisse sich hinter den Steinfiguren und Holzmöbeln im Stadtmuseum verbergen. Der Eintritt kostet – wie an jedem ersten Sonntag im Monat – nur einen Euro.

Sonntag, 5. März, 11.30 Uhr

Wer will fleißige Handwerker sehen?

Familienführung zur Arbeit von Steinmetzen und Tischlern mit Hanna Verena Knopp

Eintritt: ein Euro pro Person



