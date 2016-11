“Heilige Pforte” wird geschlossen

TRIER. Am 20. November endet das Heilige Jahr der Barmherzigkeit, das Papst Franziskus ausgerufen hatte. Bereits eine Woche zuvor feiern die Bistümer den Abschluss des Jahres. Aus diesem Anlass lädt das Bistum Trier am Sonntag, 13. November,18 Uhr. in die Liebfrauenkirche in Trier ein. Nach Lesung und Gebet zieht die Gottesdienstgemeinde ein letzes Mal durch die Heilige Pforte in den Dom, die dann von Bischof Stephan Ackermann geschlossen wird.

Im Dom wird die Vesper, das kirchliche Abendlob, gefeiert. Weihbischof Robert Brahm, Beauftragter für das Heilige Jahr im Bistum Trier, erklärt: “Gemeinsam wollen wir in dieser Vesper Gott unser Lob und unseren Dank bringen für das Geschenk seiner Barmherzigkeit. Die Heilige Pforte wird zwar geschlossen, aber die Tür der Barmherzigkeit Gottes kann niemals und von niemand geschlossen werden. Allen, die Gott suchen und finden wollen, bleibt diese Tür geöffnet.” (tr)