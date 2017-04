Heimatfest ja – Feuerwerk nein

TRIER. Das traditionelle Zurlaubener Heimatfest findet auch in diesem Jahr statt. Wegen der Baumaßnahmen am Hochwasserschutzdamm und im Uferbereich allerdings nur in einer reduzierten Form. Das hat der Geschäftsführer des Moselfestes, Christian Reichert, dem reporter exklusiv mitgeteilt.

Die zentrale Frage beim Treffen des Festausschusses mit Vertretern des städtischen Tiefbauamts, des Ordnungsamts sowie von Polizei und Feuerwehr war klar formuliert: ‟Kann das traditionelle Zurlaubener Heimatfest trotz der Beeinträchtigungen durch die Baustelle in diesem Jahr stattfinden?” Die Antwort am Ende des Treffens war ebenso klar: ‟Ja, das Zulaubener Heimatfest findet statt wie in den 50 Jahren davor‟, sagte Geschäftsführer Reichert. ‟Allerdings mussten wir im Interesse der Sicherheit einige Veränderungen vornehmen.”

Die größte Veränderung wird der Wegfall des Feuerwerks sein: ‟Darauf werden wir in diesem Jahr aus Sicherheitsgründen verzichten müssen‟, sagt Reichert. Nicht verzichten müssen die Besucher auf den musikalischen Genuss. ‟Die Bühne wird wieder mit dabei sein, allerdings müssen wir die um ein paar Meter zur Seite hin verschieben.” Etwas reduziert wird wohl auch die Zahl der Stände sein. ‟Wir haben im Augenblick eben nicht die gewohnte Fläche wie bei den früheren Festen zur Verfügung.”

Auf den Hang als Sitzfläche werden die Besucher ebenfalls verzichten müssen. ‟Die Situation ist nun mal wie sie ist, das werden wir in der Kürze der Zeit nicht ändern können‟, sagt Reichert und verweist darauf, dass die Aussaat des Grases erst lange nach dem Heimatfest erfolgen soll. Eine Entlastung erhofft sich der Geschäftsführer von der neuen Treppenanlage, die atriumartig angelegt werden soll. Nach Auskunft der Stadt soll dieses Vorhaben rechtzeitig zum Fest zur Verfügung stehen. Sichergestellt ist auch die Kirmes, die Fahrgeschäfte werden sich wie gewohnt im Bereich der früheren Kabinenbahn befinden.

Der Parkplatz, auf dem aktuell noch Baumaterialien gelagert werden, soll geräumt und als Stellfläche für Rettungs- und Sicherheitsdienste sowie für Kühlwagen und Versorgungsfahrzeuge genutzt werden.

Trotz der erschwerten Voraussetzungen sieht Christian Reichert dem Fest optimistisch entgegen. “Ich bin froh über die gute und sehr konstruktive Zusammenarbeit mit den Behörden‟, sagt der Geschäftsführer. Freude gibt es aber auch auf Seiten der Zurlaubener Wirte. Denn rechtzeitig zum Saisonbeginn sind alle Wege entlang der Gastro-Terrassen fertiggestellt. ‟Sechs Monate hatten wir Sparflamme‟, zeigt sich Gastronom Karl Schmelzer (Bagatelle und Paulaner) erleichtert. ‟Dem Fest sehen wir jetzt mit Freude entgegen.” (rl)



