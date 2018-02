Heiße Rhythmen und kühler Riesling

TRIER. Junge Winzer, spannende Weine und jede Menge Musik gibt es am Ostersamstag bei der diesjährigen “Rhythm & Wine“-Party.

Die mittlerweile zur Kultveranstaltung gewordene Fete der Jungwinzervereinigung MoselJünger findet am Ostersamstag, 31. März, in der Orangerie des Nells Park Hotels in Trier statt. 15 Weingüter des Vereins MoselJünger präsentieren ihre Produkte bei einer Weinprobe mit anschließender Party. Mit der Kombination aus Weinprobe und Musikevent haben sie schon in den vergangenen Jahren bewiesen, dass Moselweine und Soulmusik hervorragend zusammenpassen. Rund 800 Gäste lockte die Veranstaltung in den letzten Jahren.

Karten gibt es in diesem Jahr nur auf der Internetseite der Veranstaltung. (tr)



