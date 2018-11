TRIER. Die kinderonkologische Station des Klinikums Mutterhaus der Borromäerinnen hatte sich schon zu Beginn des Jahres, völlig unbemerkt, zu einem drastischen Schritt entschlossen: Wegen “eines quantitativen personellen Problems im pflegerischen Bereich” wurden seither intensive stationäre Therapien für Kinder und Jugendliche, bei denen eine bösartige Erkrankung neu diagnostiziert wurde, nicht mehr im Klinikum Mutterhaus angeboten. Das Ergebnis: Zwölf Kinder und Jugendliche aus der Region erhalten aktuell ihre Therapie in der Kinder-Hämato-Onkologie im saarländischen Universitätsklinikum Homburg. Die Klinikleitung hatte gehofft, zu Beginn des kommenden Jahres den normalen Betrieb dank Neueinstellungen wieder aufnehmen zu können. Eine Hoffnung, die sich mit dem Weggang von zwei Ärzten wohl so schnell nicht erfüllen wird.

Von Rolf Lorig

Mittwochmorgen, Pressekonferenz im Klinikum. Die Führungsspitze, vertreten durch den medizinischen Geschäftsführer Christian Sprenger, den kaufmännischen Geschäftsführer Jörg Mehr und dem Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin, Privatdozent Wolfgang Thomas, will sich den Fragen der Journalisten stellen. Das Interesse an der Pressekonferenz ist groß. Denn tags zuvor hatte der Trierische Volksfreund von einem offenen Brief berichtet, den der Förderverein krebskranker Kinder medienwirksam breit gestreut an Bundes- und Landtagsabgeordnete, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin und weitere Politiker verschickt hatte. In diesem offenen Brief zeigte sich der Förderverein bestürzt über die Entscheidung der Klinikleitung und stellte “mit Entsetzen” fest, “dass das Mutterhaus keine onkologischen Neuerkrankungen mehr aufnimmt und dies seit bereits seit längerer Zeit, ohne uns als Verein darüber offiziell zu informieren”. Was Eugen Schuh, den Vorsitzenden des Fördervereins, dabei besonders verärgert: “Wir sind erst vor genau einer Woche durch Chefarzt Thomas in Kenntnis gesetzt worden.”

Der Brandbrief

Ein Brandbrief, der seine Wirkung nicht verfehlte. Malu Dreyer informierte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler, die wiederum zum Telefon griff und Eugen Schuh anrief. “Frau Bätzing-Lichtenthäler war sehr befremdet von diesem Vorgang”, erinnert sich der Vereinsvorsitzende gegenüber dem reporter. Noch kurze Zeit vorher hätte sie mit Repräsentanten des Klinikums gesprochen, da sei ihr nichts von der aktuellen Situation berichtet worden.”

Die Ministerin bezog prompt in einer Presemitteilung Stellung: “Dem Gesundheitsministerium war nicht bekannt, dass im Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen in Trier keine intensiven stationären Therapien für Kinder und Jugendliche stattfinden, bei denen eine bösartige Erkrankung neu diagnostiziert wurde. Sofort nach Kenntnis der Situation wurden heute Gespräche mit dem Krankenhaus und dem Förderverein geführt.” Das Gesundheitsministerium habe in den Gesprächen deutlich gemacht, dass die Betreuung krebskranker Kinder und Jugendlicher der Region Trier weiter sichergestellt sein muss – sowohl stationär als auch ambulant. Man erwarte vom Krankenhaus, dass dieses weiter intensiv nach einer Lösung suche, die eine stationäre Betreuung der jungen Patientinnen und Patienten in Zukunft wieder im Klinikum Mutterhaus ermögliche.

Doch zurück zur Pressekonferenz. Weder Eugen Schuh, der Vorsitzende des Fördervereins, noch ein anderer Repräsentant des Vereins sitzt mit am Tisch. Man habe nachgefragt, aber zur Antwort bekommen, nur die Journalisten seien eingeladen, sagt Schuh. Unverständlich, schließlich war es der Verein, der die Öffentlichkeit erst herstellte.

Das Thema ist emotional, es geht um teilweise sehr stark erkrankte Kinder. Kinder, die seit 30 Jahren heimatnah behandelt werden konnten, was für Eltern und Geschwister die Sache ein ganz klein wenig einfacher machte. Beim Podium zeigen die hartnäckigen Fragen der Journalisten bereits nach kurzer Zeit Wirkung. Man sei nicht glücklich mit der Situation, sagt Geschäftsführer Jörg Mehr. Aber da das Wohl der Patienten immer an der ersten Stelle stehen müsse, sei die Überweisung von zwölf Patienten nach Homburg die einzig richtige Entscheidung gewesen, die man jederzeit so wieder treffen würde. Die ambulante Betreuung und die Nachsorge dieser Patientengruppe könne wie gewohnt in Trier erfolgen.

Mehr will verhindern, dass das Trierer Klinikum nun in einem falschen Licht erscheint. Man müsse bei der Berichterstattung daran denken, dass das Klinikum an drei Standorten jährlich 41.000 Patienten stationär und 100.000 ambulant behandle, argumentiert er. Von daher dürfe die Diskussion um die zwölf Fälle mit einem “sicherlich besonderen Sachverhalt” nicht einseitig geführt werden.

Brisanz unterschätzt

So verständlich die Emotionen des kaufmännischen Geschäftsführers auch sind, sie beleuchten nicht, wie es zu der aktuellen Situation kommen konnte. Chefarzt Thomas lässt die Geschichte noch einmal Revue passieren. Er berichtet von der personellen Situation im Pflegebereich. Da habe es einzelne Krankheitsfälle und auch eine Schwangerschaft gegeben, zudem sei es auch zu Kündigungen gekommen. Sofort habe er einen Arbeitskreis ins Leben gerufen. Die Aufgabe war es, ein Konzept zu entwickeln, wie man künftig solchen Schwankungen begegnen könne. Parallel dazu sei es zu Neueinstellungen gekommen. Die neuen Kräfte müssten aber erst geschult und entsprechend vorbereitet werden. Am Ende des Prozesses habe es dann so ausgesehen, als ob man zu Beginn des Jahres 2019 den Normalbetrieb wieder habe aufnehmen können.

Und dann kam der 22. Oktober. “An diesem Tag habe ich erfahren, dass ein Oberarzt zum 1. April die Abteilung verlassen wird, weil er anderswo eine Chefarztstelle erhält. Und dann kam Anfang November auch noch die Nachricht, dass eine weitere Kollegin uns verlassen wird, um sich beruflich weiter zu qualifizieren.” Danach sei die Situation eine völlig andere gewesen. Denn zwar sei mit der Rückkehr einer anderen Ärztin, die sich seit einem Jahr fachlich weiterbildet, zu rechnen, jedoch reiche das immer noch nicht aus, um die strukturellen Vorgaben zu erfüllen.

Und darüber habe er dann auch mit dem Förderkreis krebskranker Kinder gesprochen. Danach stellte er fest: “Wir haben die Brisanz des Themas offenbar unterschätzt”, merkt er selbstkritisch an. Was ihn aber freut, ist die Zusage von Eugen Schuh, dass der Verein seine konstruktive Arbeit weiter fortführen will. Dazu Eugen Schuh gegenüber dem reporter: “Für uns geht es selbstverständlich weiter. Unsere Aufgaben, die wir haben, sind nicht dadurch erledigt, dass Patienten nach Homburg verlegt werden. Im Gegenteil: Der Aufwand für uns wird größer sein, wir werden uns noch intensiver um die entsprechenden Kontakte und die Rahmenbedingungen bemühen müssen.”

Bewerbungen willkommen

Christian Sprenger, der medizinische Direktor des Klinikums, ist sich dennoch sicher, das Schiff wieder in ruhigeres Fahrwasser bringen zu können. Man arbeite auf allen Ebenen an der Lösung des Problems. Den Fachkräftemangel hat er im Blick, den sieht er bei den Pflegern wie auch bei den Ärzten. Mit konzeptioneller Arbeit versuche man, das Problem zumindest im pflegerischen Bereich etwas zu entschärfen. Junge Leute, die in der Kinder-Onkologie neu einsteigen, sollen mit Bedacht an ihre Arbeit herangeführt und so nicht überfordert werden. Außerdem gebe es Pläne, die Pflege von “nicht zwingend pflegenotwendigen Tätigkeiten” durch Organisationsassistenten zu entlasten.

Zusammen mit Jörg Mehr veranschaulicht Kliniksprecherin Helga Bohnet die Bemühungen, den eigenen Nachwuchs – das Klinikum bildet rund 200 Pflegefachkräfte selbst aus – zu rekrutieren. Aber auch dort seien Grenzen gesetzt, weshalb Geschäftsführer Jörg Mehr sagt: “Wir freuen uns über jede Bewerbung.”

Doch wie geht es nun weiter? Keiner der Anwesenden kann das so genau sagen. Alle versichern, alles in ihren Kräften Stehende zu tun, um so bald wie möglich wieder den Normalzustand zu haben. Auf ein Datum aber kann und will sich zum jetzigen Zeitpunkt noch niemand festlegen. Eugen Schuh ist froh, mit dem offenen Brief einen Prozess angestoßen zu haben, der “möglicherweise mit dazu beiträgt, dass der bisherige Zustand hoffentlich schon bald wiederhergestellt sein wird, was wir sehr begrüßen würden”.

Der Förderverein

Im kommenden Jahr feiert der Förderverein krebskranker Kinder Trier e. V. sein 30-jähriges Bestehen. Vereinsvorsitzender ist von Anfang an Eugen Schuh. Mit mehr als 2,5 Mio. Euro und zahlreichen Freizeitaktivitäten hat der Verein in den 30 Jahren die Familien von an Krebs erkrankten Kindern unterstützt. (-flo-)



