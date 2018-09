Helfried Weyer und die Reise zum Berg Athos

TRIER. Der Mann hat in Trier schon seit Jahrzehnten eine große Fangemeinde: Jahr für Jahr trifft sie sich, wenn Helfried Weyer auf Einladung von VDE und VDI über seine Reiseeindrücke aus der ganzen Welt berichtet und sein Publikum dank seiner eindrucksvollen Fotografien und dank einer rhetorisch beeindruckenden und technisch ausgefeilten Vortragstechnik in ferne Länder entführt. Am Dienstag, 9. Oktober, ist Helfried Weyer wieder in Trier. In der kleinen Sporthalle an der Hochschule Trier heißt es an diesem Abend um 19.30 Uhr: “Komm mit zum Berg Athos”.

Reisevorträge gibt es viele, Helfried Weyer aber nur einmal. Wer diesen Mann einmal bei einem seiner Vorträge erlebt hat, will es nicht bei diesem einen Mal belassen. Die Energie und Lebendigkeit des Redners lässt vergessen, dass dieser Mann im kommenden Jahr schon seinen 80. Geburtstag feiern wird.

Mag sein, dass Menschen im Alter ruhiger werden. Auf Helfried Weyer trifft das aber kaum zu. Denn noch immer ist der Weltenbummler mit seiner Frau Renate entweder alleine oder mit Teilnehmern seiner Fotokurse weltweit unterwegs. Seine Reiseziele reichen von Äthiopien über Island oder den Jemen bis in die Sahara oder die Mongolei. Die klassischen touristischen Ziele interessieren ihn bestenfalls am Rande. Was Weyer liebt, sind die jeweils dort lebenden Menschen und Gebiete, die für diese Menschen von besonderer Bedeutung sind. Sein Anspruch ist auf seiner Homepage klar formuliert: Er führe “Amateure und Profis zu ungewöhnlichen Zielen und ungewöhnlichen Motiven.”

Bei der Fotografie ist Weyer seit Jahrzehnten dem Mittel- und Großformat verbunden, der gelernte Fotograf arbeitet mit Technik der Firmen Rolleiflex und Linhof und projiziert seine Dias mit mehreren Hasselblad-Projektoren auf eine Panoramawand. Im Laufe seines Lebens hat Weyer, den der Österreichische Rundfunk ORF “”den Karajan unter den Vortragsrednern” nennt, über 60 Bildbände und Fotofachbücher veröffentlicht.

Der Eintritt zu der VDI/VDE-Vortragsveranstaltung am 9. Oktober ist frei. (-flo-)



