Helmut Leiendecker: “Kommt zum Volkspicknick!”

TRIER. Die Trierer Leiendecker Bloas ist am Sonntag auf dem Gut Avelsbach beim 2. Trierer Volkspicknick musikalischer Top-Act (ab 19 Uhr). Die Band von Helmut Leiendecker unterstützt bereits seit langem Benefit-Veranstaltungen zugunsten der “Allianz Pro Menschlichkeit“, die den Erlös des Events erhält.

Das Sozial-Bündnis von Unternehmen und Deutschem Roten Kreuz in Rheinland-Pfalz greift Menschen unter die Arme, die unverschuldet in Not geraten sind. Es versteht sich auch als Freund, Begleiter und Nothelfer für Menschen, die mit ihren aktuellen Lebensumständen allein nicht zurechtkommen können, sei es wegen Krankheit, Behinderung oder Alter. Im Focus stehen dabei besonders Kinder von Familien in schwierigen Situationen.

“Solche Kinder dürfen nicht vergessen werden oder verloren gehen, weil das Elternhaus nicht in der Lage ist, sie adäquat zu versorgen“, sagt Band-Leader Leiendecker. Wenn Helm kommt, steigt die Stimmung, wissen die Trierer. Der Urtrierer ist einer der Stars der Region und bekannt für sein vielfaches soziales Engagement. Er ist überzeugt “die Trierer haben ein gutes Herz“ und ruft dazu auf, am Sonntag zum Picknicken zu kommen, “um gemeinsam zu feiern und dabei zugleich Gutes zu tun“.

Picknick-Körbe sind noch zu haben zu Preisen zwischen 30 und 60 Euro unter diesem Link oder via Mail: menschlichkeit@lv-rlp.drk.de (tr)



