Herausforderung von Pflege und Beruf schaffen

TRIER. Die häusliche Pflege von Angehörigen stellt Berufstätige häufig vor eine große Herausforderung. Meist unerwartet und zeitnah muss das (Berufs-)Leben überdacht und neu geplant werden, um sowohl die Versorgung in der häuslichen Pflege als auch weitere Berufstätigkeit miteinander zu vereinbaren.

Um für eine solche Situation gerüstet zu sein aber auch um Hilfe zu erhalten, wenn der Pflegefall bereits eingetreten ist, bietet die Agentur für Arbeit Trier in der Vortragsreihe “BiZ&Donna“ die Informationsveranstaltung “Pflege und Beruf – Die Herausforderung schaffen“ an. Am Dienstag, dem 12. Februar 2019, informiert von 9-11 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Trier, Dasbachstraße 9, eine Referentin des Trier Pflegestützpunkts über Anlaufstellen zur Unterstützung, finanzielle Hilfen und Möglichkeiten einer langfristigen Vereinbarkeit von Pflege und Beruf.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA), Hanna Theresa Kunze, per E-Mail (trier.bca@arbeitsagentur.de) oder telefonisch (0651 – 205 5301). (tr)



Drucken