Herausforderungen für die Bauwirtschaft

TRIER. Die Entsorgung von Abfällen und Styropor, neue Regeln bei öffentlichen Ausschreibungen, aber auch die bislang kaum bekannte Bauproduktenverordnung: Das sind Beispiele für die großen Herausforderungen, auf die sich die Unternehmen der Bauwirtschaft einstellen müssen. Vor diesem Hintergrund laden die beiden Trierer Wirtschaftskammern IHK und HWK am 28. März, 17 Uhr, in das Tagungszentrum der Handwerkskammer zu einer Informationsveranstaltung ein. Im Mittelpunkt stehen die Themen “Deponiekosten und kein Ende – Auswirkungen auf die Infrastruktur” sowie “Ausschreibungspflicht und zukünftige Kalkulation von Nachtragsleistungen”. Referent ist Thomas Weiler, Geschäftsführer des Verbandes Bauwirtschaft IN Rheinland-Pfalz. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldeschluss ist am 20. März. Kontakt: Irene Schikowski, Telefon: 0651/207-108, E-Mail: ischikowski@hwk-trier.de. (tr)



