Herbst-Shopping: Verkaufsoffener Mantelsonntag in Trier

TRIER. Am kommenden Mantelsonntag, 30. Oktober, haben die Geschäfte in Trier von 13 – 18 Uhr geöffnet. Traditionell lädt die City-Initiative Trier an diesem Tag zum sonntäglichen Einkaufsvergnügen ein.

Dabei geht es schon lange nicht mehr nur um den geschichtlich überlieferten Erwerb von Winterbekleidung. Initiiert von der City-Initiative Trier e.V. präsentiert die familienfreundliche Einkaufs-, Kultur- und Erlebnisstadt einmal mehr ihre gesamte Sortimentsbreite und setzt ein deutliches Vorzeichen für die kommende Weihnachtszeit. Fachgeschäfte und Warenhäuser locken von 13 bis 18 Uhr mit attraktiven Angeboten und ermöglichen einen Familientag der anderen Art.

Der Mantelsonntag bietet die Möglichkeit, sich außerhalb der üblichen Geschäftszeiten einen Überblick über angebotene Waren zu verschaffen, in aller Ruhe fachkundige Beratung zu erhalten, und vielleicht auch schon erste Weihnachtsgeschenke ins Auge zu fassen.

Ergänzt wird das diesjährige „Herbst-Shopping“ durch die Angebotsvielfalt zahlreicher Weinlokale, Restaurants, Cafés und Kneipen, die zum Verweilen einladen und mit allerlei herbstlichen Genüssen aufwarten werden. Darüber hinaus locken kulturelle Angebote wie Museen, Ausstellungen, Erlebnisführungen und die Allerheiligenmesse, die den perfekten Tag gelungen abrunden. (tr)