Herbstferien im Stadtmmuseum

TRIER. In den Herbstferien werden für junge Museumsfreunde zwei Workshops im Stadtmuseum Simeonstift Trier angeboten. Kinder ab acht Jahre lernen bei den "Stadtentdeckern" vier Tage lang die älteste Stadt Deutschlands und seine Architektur kennen. Ein Nero-Comic wird an einem Samstag in den Ferien entwickelt und gezeichnet.

Stadtentdecker – Herbstferienkurs für Kinder ab acht Jahre

An vier Vormittagen vom 18. bis zum 21. Oktober können Kinder ab acht Jahren spannende Wanderungen zu Sehenswürdigkeiten der Stadt unternehmen. Die Tage bauen aufeinander auf und vermitteln in zeitlicher Abfolge einen Eindruck unterschiedlicher Epochen von der Antike bis ins 20. Jahrhundert. Zunächst werden Gebäude aus der Römerzeit ausfindig gemacht, danach Häuser und Figuren aus dem Mittelalter, der Zeit der Ritter. Anschließend tauchen die Kinder ein in die prunkvolle Welt des Barock, bis sie in der Gegenwart ankommen. Im Anschluss an jeden Stadtausflug werden in der Malwerkstatt des Museums die gewonnenen Eindrücke kreativ umgesetzt. Der Kurs findet jeweils von zehn bis 13 Uhr im Stadtmuseum Simeonstift statt und kostet inklusive Material 60 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich bis zum 30. September unter Telefon 0651/718-1452 oder per E-Mail an museumspaedagogik@trier.de.

Bang, Boom! Nero im Comic

Die Geschichte von Nero ist so aufregend, dass Künstler sie bis heute in ihren Bildern erzählen. Sogar Comics gibt es dazu. Kinder von sieben bis zwölf Jahre sind am Samstag, 15. Oktober dazu eingeladen, sich die Taten des römischen Kaisers in der Ausstellung anzusehen und sich anschließend einen eigenen Nero-Comic auszudenken. Der Workshop findet von 15 bis 16.30 Uhr statt und kostet sieben Euro inklusive Eintritt in die Ausstellung und Material. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0651/718-1452 oder per E-Mail an museumspaedagogik@trier.de. (tr)