Hier waren besonders dreiste Trickdiebe am Werk

TRIER. Es ist schon einige Monate her: Im September und Oktober kam es in zwei Trierer Banken zu Trickdiebstählen. In beiden Fällen wurden EC-Karten entwendet, mit denen in der Folge Geld abgehoben wurde.

Uwe Konz, Pressesprecher des Pollizeipräsidiums Trier, bestätigt bei einem Anruf des reporters das Datum. Die derzeit geltende Rechtslage sehe vor, dass erst alle anderen polizeilichen Möglichkeiten ausgeschöpft werden müssten, bevor sich die Polizei mit Fotos von Tatverdächtigen an die Öffentlichkeit wenden darf.

Im vorliegenden Fall handelt es sich um um zwei Trickdiebstähle, in der die Täter in gleicher Weise agierten. Am Montag, 25. September 2017 , kam es in der Targo-Bank Trier gegen 20.50 Uhr durch zwei unbekannte Täter zu einem Trickdiebstahl einer EC-Karte “mit anschließenden Verwertungstaten”. Nach Darstellung der Polizei trat ein Täter zunächst hinter die Geschädigte und beobachtete diese bei der PIN-Eingabe. Dabei tauschte er sich in kurzen Gesprächen immer wieder mit dem ebenfalls in der Bank befindlichen zweiten Tatverdächtigen aus, vermutlich teilte er diesem die festgestellte PIN mit. Kurz bevor die EC-Karte aus dem Geldausgabeautomaten herausgegeben wurde, trat einer der beiden Männer an die Frau heran und sprach sie an. Damit lenkte er sie ab und entwendete gleichzeitig die herausgegebene EC-Karte aus dem Geldautomaten. Im Anschluss übergab er die EC-Karte an seinen Komplizen.

Dieser hob sodann mit der PIN und der EC-Karte Bargeld ab. Der erste Täter verwickelte das Opfer währenddessen weiterhin in ein Gespräch. Bei weiteren Abbuchungen in den folgenden Tagen an Geldautomaten in Luxemburg und Köln entstand weiterer Schaden. Insgesamt erbeuteten die Täter Bargeld in Höhe von 4.460 Euro.

Am Freitag, 29. Oktober 2017, wiederholte sich dieser dreiste Vorfall gegen 12.50 Uhr in der Sparkasse Trier. Wiederum agierten zwei Tatverdächtige. Bei einem der beiden unbekannten Täter könnte es sich um denselben handeln wie beim Vorfall vom 25. September in der Targo-Bank. In diesem Fall entstand dem Opfer ein Schaden in Höhe von 390 Euro. Die beiden Betrüger sprachen Englisch.

Ob die beiden Taten letztlich zusammenhängen und ob es sich um dieselben Tatverdächtigen handelt, müssen weitere Ermittlungen ergeben.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Trier, Tel. 0651/9779-2243 oder -2290, in Verbindung zu setzen. (tr)



Drucken