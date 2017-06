Hilfestellung, wenn es mit dem Traumberuf mal hakt

TRIER. Welcher Beruf passt zu mir? Wo liegen eigentlich meine Fähigkeiten? Mache ich jetzt eine Lehre oder besser ein Studium? Fragen, die die Info- und Ausbildungsmesse “FUTURE – Blick in deine Zukunft” der Agentur für Arbeit in der Dasbachstraße bestens beantworten kann. 60 Ausbildungsbetriebe, dazu das Berufsinformationszentrum BIZZ sowie Informationsstände der beiden Hochschulen stehen Interessenten beantworteten am Freitag sowie am morgigen Samstag von 10 – 15 Uhr alle offenen Fragen.

Von Rolf Lorig

‟Das Interesse an dieser Messe ist riesengroß – sowohl bei den Arbeitgebern wie auch bei den potenziellen Auszubildenden‟, berichtet Isabell Juchems, Sprecherin der Agentur für Arbeit. 2016 kamen rund 1000 Jugendliche und 50 Aussteller. In diesem Jahr sind es zehn Firmen mehr als im vergangenen Jahr, die sich dem Interesse der jungen Leute stellen. ‟Wir hätten noch weit mehr Unternehmen ins Boot nehmen können – doch mit 60 Betrieben sind wir nun an unsere räumlichen Grenzen gekommen‟, sagt Juchems.

“Es gibt ein großes Angebot an Jobs”

Der Maschinenbauer Benninghoven gehört zu den Unternehmen, die sich einen Platz ergattern konnten. Als Leiterin der Aus- und Weiterbildung hofft Martina Kappes auf möglichst viele Gespräche. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 50 Auszubildende. Es werde von Jahr zu Jahr schwieriger, alle Ausbildungsplätze zu besetzen, berichtet sie im Gespräch mit dem reporter. In diesem Jahr sei das aber zum Glück noch gelungen, ‟aber wir sind guter Dinge, dass uns das auch in Zukunft gelingen wird.” Doch weshalb wird es immer schwerer? Die Ausbildungsleiterin überlegt kurz. ‟Vielleicht liegt ein Grund in der Entschlussfähigkeit der jungen Leute. Es gibt ein großes Angebot an Jobs, die man wahrnehmen kann. Da fällt es manchen nicht leicht, sich hier festzulegen.” Allerdings hat sie auch längst die Tatsache registriert, dass sich viele junge Leute lieber um ein Studium bemühen. ‟Diese Schüler fehlen uns natürlich, die hätten wir gerne in der Ausbildung gehabt.” Deshalb trage ihr Unternehmen dieser Entwicklung mit dem Dualen Studium auch Rechnung, berichtet sie: ‟Wir haben zwei Studiengänge. Das Duale Studium für Wirtschaftsingenieurwesen oder aber auch Maschinenbau. Das kann man mit den beiden Metallberufen kombinieren, in denen wir ausbilden.”

Während technische Berufe in der Regel immer gut vermittelt werden können, muss Inge Stern vom Bildungszentrum Eifel-Mosel der Marienhaus Kliniken GmbH schon kräftiger rudern. Das Ausbildungsinstitut bildet Pflegeberufe und Physiotherapeuten aus. Die Ausbilderin weiß, dass es in der Pflege einen großen Mangel gibt, entsprechend engagiert versucht sie Nachwuchs für alle Bereiche der Kliniken zu gewinnen. Kathy Ellebrecht kann das nur bestätigen. Während ihre Kollegin neue Physiotherapeuten zu gewinnen sucht, bemüht sie sich um pflegerischen Nachwuchs. Der Verdienst ist ein Problem, räumt sie ein. Doch sei hier zu allererst die Politik gefragt. ‟Dort werden die Weichen gestellt.” Es sei wichtig, dass hier schon bald etwas geschehe: ‟Pflege muss wieder Anerkennung bekommen. Das ist enorm wichtig, denn wir brauchen Nachwuchs für alle Bereiche: Krankenpflege, Kinderkrankenpflege, Altenpflege.” Grundsätzliche Veränderungen seien wichtig, damit man als Arbeitgeber wieder interessanter werde und damit auch mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt bekomme.

Noch sind 1000 Ausbildungsplätze für 2017 unbesetzt

Auf den Fluren geht es ganz schön eng zu. Den einzelnen Firmen bleibt nicht viel Platz, deshalb sind auch alle Informationsstände gleich groß. Zwischen den einzelnen Firmenständen befinden sich so genannte Job-Walls. Also Informationstafeln, an denen sich ganz konkrete Ausbildungsangebote befinden. Und die haben es in sich. Isabell Juchem: ‟Aktuell sind in diesem Jahr noch etwa 1000 Ausbildungsplätze nicht besetzt. Wer Interesse hat, findet an diesen Wänden möglicherweise ganz rasch einen Ausbildungsplatz.”

Eine Neuerung aus dem letzten Jahr hat sich bestens bewährt: Auf dem Freigelände befinden sich einige Unternehmen, die mit einem besonderen Angebot aufwarten – wer mag, kann sich gleich vor Ort handwerklich versuchen und erproben, ob es möglicherweise noch unentdeckte Talente gibt, die für einen Beruf genutzt werden sollten. ‟Da haben wir im vergangenen Jahr von den Unternehmen sehr positive Rückmeldungen bekommen‟, berichtet die Pressesprecherin.

Eine weitere Neuerung war die Verlegung der Veranstaltung auf das Ende der Woche. ‟Dadurch, dass wir Freitag und Samstag präsent sind, geben wir auch vielen Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz zu begleiten. Was in der Tat ebenfalls sehr gut genutzt werde, so Juchem.

Professionelle Bewerbungsfotos für den guten Eindruck

Ein weiteres Angebot, das ebenfalls stark in Anspruch genommen wird, findet sich im BIZZ. Am Ende des Raumes befinden sich einige kleinere Büros, wo zwei Visagistinnen potenzielle Bewerberinnen für Bewerbungsfotos vorbereiten, die im Nachbarraum geschossen werden. Katharina Müller hat sich bereits schminken lassen. Die 21-Jährige interessiert sich für einen kaufmännischen Ausbildungsberuf. Von der Möglichkeit des kostenlosen Foto-Shootings ist sie begeistert: ‟Nicht jeder hat die finanzielle Möglichkeit für professionelle Fotos. Dabei sind solche Fotos ganz wichtig, schließlich zählt der erste Eindruck bei der Bewerbung.” Das sieht auch ihre Nachbarin Cheyenne Jutz so. Die 16-Jährige würde gerne Kfz-Mechatronikerin werden. Eigentlich sollte sie in dem Beruf gute Karten haben. Doch Cheyenne schüttelt den Kopf. ‟Gerade als Frau ist es in einem solchen Männerberuf richtig schwierig hier ernst genommen zu werden.” Praktika hatte sie bereits einige. Die Hoffnung aber will sie noch nicht aufgeben. Weshalb sie nun ebenfalls auf ihren Fototermin wartet: ‟Wer weiß, vielleicht hilft mir ein gutes Foto bei meiner Suche.” Zu wünschen wäre es ihr auf jeden Fall.



Drucken