Hindernislauf erfodert Sperrungen und Umleitungen

TRIER.Der Hindernislauf “Roman Run“ findet am Sonntag, 20. August, zwischen 14 und 17.30 in der Innenstadt auf folgender Strecke statt. Simeonstraße/Höhe Sparkasse (Start), Hauptmarkt , Sternstraße, Domfreihof, Sichel-, Flander-, Dewora- und Predigerstraße, Große Eulenpfütz, Übergang Mustorstraße, Palastgarten, Basilikavorplatz, Übergang Konstantinplatz, An der Meerkatz, Am Breitenstein, Palast- und Brotstraße, Neustraße (bis Ecke Viehmarktstraße), Viehmarktstraße, Viehmarktplatz, Fahr-, Nagel- und Fleischstraße, Hauptmarkt, Dietrich- und Wilhelm-Rautenstrauch-Straße, Stockplatz, Stockstraße sowie Simeonstraße (Ziel).

Die zur Laufstrecke führenden oder sie kreuzenden Straßen sind etwa ab 14.45 Uhr gesperrt. Fahrzeuge, die die Route kreuzen müssen, werden durch Polizisten eingewiesen. Da die Teilnehmer beim “Roman Run“ in mehreren Blöcken starten, sind nach Einschätzung des städtischen Straßenverkehrsamts lediglich kürzere Sperrungen an den einzelnen Kreuzungen zu erwarten.

Außerdem gelten an mehreren Stellen Änderungen in der Verkehrsführung:

Kreuzung Ostallee/Mustor- und Gartenfeldstraße:

Einfahrt in die Mustorstraße aus der Ostallee (Linksabbieger) gesperrt, Umleitung über Ostallee Richtung Balduinstraße/An der Schellenmauer rechts in die Mustorstraße.

Neustraße:

Durchfahrt für Anlieger nur bis zur Ecke Germanstraße möglich. Anfahrt für Anlieger der Pfützenstraße über Weberbach und Rahnenstraße bis Ecke Neustraße. Komplette Sperrung der Neustraße zwischen den Kreuzungen Kapuzinergasse und Viehmarktstraße.(tr)



Drucken