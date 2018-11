TRIER. Nicht nur für Sammler ein echter Hingucker: Die Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm) hat ihr Sortiment um chinesische Briefmarken erweitert, die die Trierer Marx-Statue zeigen.

Zwischen Trier und China liegen rund 7.000 Kilometer Luftlinie. Die Marx-Statue am Simeonstift und die chinesischen Sondermarken, die eben jene Statue zeigen, trennen nur noch wenige Meter. Der Grund: Die Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm) bietet die Briefmarken aus China ab sofort in der Tourist-Information neben der Porta an. “Die chinesischen Briefmarken sind zum Abschluss des Karl-Marx-Jahres gerade rechtzeitig aus China eingetroffen”, freut sich Caroline Baranowski, die als Abteilungsleiterin der Tourist Information unter anderem für den Einkauf der Souvenirs zuständig ist.

Im Mai dieses Jahres wurde in Trier die Bronzestatue des chinesischen Künstlers Wu Weishan enthüllt. Kurze Zeit später hat die chinesische Post zwei Briefmarken herausgebracht, die es jetzt auch in Trier zu kaufen gibt. Auf der einen ist die Trie-rer Marx-Statue vor dem Karl-Marx-Haus abgebildet. Die Zweite zeigt einen sit-zenden Marx und einen hinter ihm stehenden Friedrich Engels, die ebenfalls von Wu geschaffen wurden. Im Hintergrund sind Marx bekannteste Werke, das Mani-fest der kommunistischen Partei sowie das Kapital auf Deutsch und Chinesisch, zu sehen.

Die ttm bietet die Briefmarken in der Tourist-Info neben der Porta und im Online-Shop in zwei verschiedenen Ausführungen an: Als Umschlag mit aufgeklebten Marken für 3,95 Euro und als Set mit acht Briefmarken für 9,95 Euro.

Alle Artikel sind auch erhältlich auf trier-info.de/shop. (tr)



Drucken