Hochschule Trier auf der Internationalen Kunststoffmesse

TRIER. Die technische Kompetenz der Hochschule Trier veranschaulichte das Labor für Digitale Produktentwicklung und Fertigung auf der diesjährigen Internationalen Kunststoffmesse in Düsseldorf. Studierende im Fachbereich Technik / Fachrichtung Maschinenbau haben – gefördert durch die Nikolaus Koch Stiftung Trier und verschiedener Industriepartnerkooperationen – im Rahmen von Projektarbeiten eine 3D-Druck Versuchsplattform entwickelt.

Ziel dieses Projektes unter der Leitung von Dozent Michael Hoffmann waren Themen wie Fertigung von Großformat-Bauteilen in kleinen Losgrößen, Untersuchung der Leistungsfähigkeit moderner Industriesteuerungen, Versuchsreihen zu alternativen Bio-Werkstoffen und die Thematik 3D.Druck und Nachhaltigkeit durch Integration einer Recycling Anlage zur direkten (Wieder-)Verarbeitung von Kunststoffen. Vorgestellt wurde diese Anlage im aktuellen Entwicklungsstand am Stand des Kooperationspartners Dohle Extrusionstechnik GmbH auf der Internationalen Kunststoffmesse 2016 vom 19. bis 26. Oktober in Düsseldorf.

Die Zukunftstechnologie 3D-Druck/Additive Fertigung wird im Zuge der Digitalisierung zu einer industriellen Revolution beitragen. Unternehmen werden in einer effizienteren Produktentwicklung und der Herstellung von Prototypen über Kleinserien bis hin zur Serienproduktion mit völlig neuen Gestaltungsmöglichkeiten in hoher Qualität erheblich profitieren. Allerdings verändert sich dadurch die traditionelle Vorgehensweise im gesamten Produktlebenszyklus.

Im Fachbereich Technik / Fachrichtung Maschinenbau der Hochschule Trier werden im Labor für Digitale Produktentwicklung und Fertigung sowohl in der Lehre, als auch in Forschung und Entwicklung industrieller Anwendungen von 3D-Drucktechnologien untersucht und in konkreten Kooperationsprojekten mit Industriepartnern unterschiedlichster Branchen eingesetzt und bewertet. (tr)