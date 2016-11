Hochschule Trier – Neues Erscheinungsbild

TRIER. “Grenzenlos. pulsierend. visionär.” − mit diesem neuen Slogan wird die Hochschule Trier (HS) zukünftig nach außen treten. Der neue Slogan ist aber nicht die einzige Veränderung. Die Hochschule Trier präsentiert sich zudem im neuen Erscheinungsbild. Dieser weitumfassende Kommunikationsprozess wurde mit verschiedenen Vertreterinnen und Vertretern von Fachbereichen sowie sowie einer externen Designerin (ehemalige Absolventin der Fachrichtung Kommunikationsdesign) begleitet. Das neue Logo steht für Aktivität, Vielfalt und Individualität. Es visualisiert den Freiraum für Entwicklung, Handeln und Denken.

“Die Hochschule Trier setzt mit ihrem neuen Design einen zeitgemäßen, innovativen Akzent in der Bildungslandschaft und möchte so selbstbewusst ihre anerkannte Position als starke Marke bekräftigen”, teilt die HS mit.

Großer Zuspruch für Kinder-Uni

In den Herbstferien haben mehr als 100 Kinder an der Kinder-Uni der Hochschule Trier am Standort in der Römerstadt teilgenommen. In insgesamt sieben ganztägigen von den Fachbereichen der Hochschule organisierten Veranstaltungen konnten die Kinder das Hochschulleben hautnah erfahren und Spannendes lernen. So gingen die Schülerinnen und Schüler der Frage auf den Grund, wie das Gehirn funktioniert und das Lernen leichter fällt. Sie führten spannende Experimente im lebensmitteltechnischen Labor durch oder designten ihre eigenen Patchwork-T-Shirts. Dies ist nur ein kleiner Themenauszug des großen und spannenden Programmes, welches Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahre kostenlos in der Kinder-Uni an der Hochschule Trier erleben konnten.

Wie richtige Studierende besuchten die Kinder kurze knackige Vorlesungen und setzten die gesammelten Erfahrungen in Workshops direkt um. Bei einem gemeinsamen Mittagessen mit ihren Betreuerinnen und Betreuern in der Mensa zwischen den Studierenden konnten die Schülerinnen und Schüler das bisher Erlebte besprechen. Am Ende des Tages gingen die Nachwuchsforscherinnen und -forscher stolz mit ihren eigenen Studierendenausweisen nach Hause. (tr)