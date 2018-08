Hochschule Trier richtet internationales Symposium aus

TRIER/BITBURG. Vom 12. bis 14. September 2018 findet in Bitburg und Trier das “6. International Symposium for Young Scientists and Technologists in Malting, Brewing and Distilling” statt.

Das Symposium richtet sich insbesondere an junge Forscher, die getränketechnologische Studiengänge absolvierten. Der Initiator der Veranstaltung mit ca. 120 Gästen aus 18 Nationen ist Professor Jens Voigt, Fachrichtungsleiter Lebensmitteltechnik der Hochschule Trier.

Schwerpunkte der Forschungsbereiche sind Rohstoffe (Hopfen, Malz, Wasser, Hefe) für Bier und andere Getränke sowie Themen aus Technik, Energie und Digitalisierung. Neben der Vorstellung eigener Arbeiten soll vor allem das internationale Netzwerken im Vordergrund stehen. (tr)



