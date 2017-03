Hochschule und Stadt wollen Region nach vorne bringen

TRIER. Die Stadt Trier und die Hochschule Trier werden im Bereich Logistik und Stadtentwicklung kooperieren. Einen entsprechenden Vertrag, der zunächst auf ein Jahr beschränkt ist, unterzeichneten am Mittwoch Hochschulpräsident Professor Norbert Kuhn und Oberbürgermeister Wolfram Leibe zusammen mit den Professoren Dieter Steinmann (Hochschule) vom Fachbereich Wirtschaft und Johannes Weinand, dem Leiter des Amtes für Stadtentwicklung und Statistik.

Wenn Oberbürgermeister Wolfram Leibe in die Zukunft blickt, ist ihm eines klar: ‟Wir befinden uns derzeit in einem gewaltigen Umbruch. In den kommenden Jahren wird wirtschaftlich betrachtet eine Menge passieren. Und da dürfen wir als Stadt nicht den Anschluss verlieren, im Gegenteil: Ich möchte, dass Trier dann ganz vorne mit dabei ist.” Damit diese Pläne auch aufgehen, dazu bedarf es einiger Vorbereitungen. Eine Schlüsselrolle nimmt dabei die Hochschule Trier ein. Dass diese ihrer Rolle gerecht werden kann, steht für den Präsidenten außer Frage. ‟Wir haben ein großes Potenzial an jungen und ehrgeizigen Studierenden, die eigene und durchaus fundierte Vorstellungen vom Thema Wirtschaft haben‟, betonte Professor Norbert Kuhn im Trierer Rathaus. Diese Gruppe will die Hochschule nun gezielt ansprechen und in das gemeinsame Vorhaben mit der Stadt Trier einbringen. Professor Johannes Weinand sieht darin eine win-win Situation: ‟Indem wir diese jungen Menschen so früh wie möglich einbinden, können wir sie auch nach dem Studium in der Region halten.”

Was durchaus realistisch sein könnte. Denn dass in der Region in den nächsten Jahren kaum Elektroautos im großen Stil gebaut werden, ist für alle nachvollziehbar. Der Oberbürgermeister aber sieht die Chance, dass durch die Intensive Zusammenarbeit mit den vorhandenen Partnern in der Region eine Sogwirkung entsteht, die auch neue Unternehmen in die Großregion bringen könnte. Glücklicherweise muss die Zusammenarbeit nicht bei Null anfangen. So gibt es schon lange einen Runden Tisch, an dem sich neben der Hochschule und der Stadt die Repräsentanten von über 20 Unternehmen befinden.

Bei der Vertragsunterzeichnung skizzierte Professor Dieter Steinmann die weitere Vorgehensweise. In den kommenden zwei bis drei Monaten soll unter der Einbeziehung von Studierenden eine Kommunikationsplattform aufgebaut werden, die über ein Intranet für den internen Gebrauch und ein Internet für die Öffnung nach außen haben soll. Zentrale Projektbereiche werden Stadtlogistik, Elektromobilität, Medizinlogistik, grenzüberschreitende Logistik-Hub, Datenbank Logistik, Weiterbildung Logistik und Organisation der Logistikinfrastruktur sein. Auch hier gibt es bereits Erfahrungswerte, auf die aufgebaut werden kann. Auf der Grundlage des seit Jahren bestehenden Runden Tisches Logistik Trier-Luxemburg (TriLux) wurden in der jüngeren Vergangenheit vielfältige Themen der Logistik vorbereitet. Über die Kooperation der Stadt mit der Hochschule können ausgewählte Themen gemeinsam mit Bachelor- und Master-Studierenden der Hochschule erarbeitet und ausgeführt werden. Es ist die Zielsetzung, dass die weitere Projektentwicklung und Umsetzung mit den Akteuren in den Projekten und weitergehend einzubindenden Interessensvertretungen durchgeführt werden könnten. Die Hochschule wird diese Plattform aufbauen, die Stadt Trier wird mit ihren Projektpartnern die entsprechenden Inhalte für die Projekte liefern. In der Kooperation wird das System weitergehend professionalisiert.

Einen weiteren wichtigen Punkt nimmt das Güterverkehrszentrum (GVZ) ein, das von der Stadt Trier 1994 entwickelt und erfolgreich in die Umsetzung geführt wurde. Auf dieser Grundlage konnten bereits vielfältige Logistikprojekte umgesetzt werden. Zudem seien bereits zukünftige Logistikprojekte in der Entwicklung, betonte Professor Weinand. In dieser Zusammenarbeit des Runden Tisches Logistik Trier-Luxemburg arbeitet die Stadt Trier (Amt für Stadtentwicklung und Statistik) mit der Hochschule bereits sehr eng zusammen.

Vom Budget her ist die Kooperation alles andere als üppig ausgestattet. Lediglich 10.000 Euro stehen für ein Jahr zur Verfügung, beide Partner steuern jeweils 5.000 Euro bei. Doch sowohl Leibe wie auch Kuhn machten bei dem Termin deutlich, dass es weniger um die finanzielle als vielmehr um die personelle Ausstattung gehe. Beide Partner sind optimistisch, dass man nach einem Jahr die gewünschten Ergebnisse vorweisen und fortführen kann. Über Zwischenergebnisse soll die Öffentlichkeit immer wieder zeitnah informiert werden. (rl)



