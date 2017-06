Hoffnung versus Ablehnung

TRIER. Es gibt Filme, die sind so eindringlich, dass man sie nicht mehr vergisst. Der Dokumentarfilm über das Schicksal von elf Flüchtlingen ‟Wir wollen nur in Frieden leben!” gehört zu dieser Kategorie. Gedreht hat ihn der Berliner Regisseur und Journalist Stephan Faller, der in Trier studiert hat. Faller starb urplötzlich im Februar dieses Jahres, wurde nur 42 Jahre alt. Sein früherer Kommilitone Arne Langner, von Beruf ebenfalls Journalist, brachte Fallers Film mit der Unterstützung von ‟Broadway‟-Eigentümer Dirk Ziesenhenne nun nach Trier ins Kino.

Von Rolf Lorig

Wenn es Dirk Ziesenhenne in Trier nicht gäbe, die Stadt wäre ein gut Stück ärmer. Schon oft hat der Kino-Betreiber Filme gezeigt, die alles andere als Mainstream sind. Filme wie ‟Wir wollen nur in Frieden leben!” füllen nicht gerade die Kinokassen. Aber sie sind notwendig. Denn es ist eine Sache, über die Zeitung von der Not der Menschen zu erfahren. Wenn man genug gelesen hat, wenn es gar zu unbequem wird, blättert man weiter und wendet sich dem nächsten, in der Regel erfreulicheren Thema zu. Im Kino geht das nicht. In der Regel bleibt man bis zum Schluss, schließlich hat man für sein Ticket bezahlt. Im vorliegenden Fall waren das knapp 60 Leute. Ob die eingangs wussten, worauf sie sich einlassen?

Dieser Film ist eine Dokumentation der unbarmherzigen Art. Elf Protagonisten. Elf Menschen, die aus ihrem Leben erzählen. Über die lebensbedrohenden Gründe für ihre Flucht. Über die Ängste, die sie auch heute noch begleiten. Über ihre Hoffnungen, die sich einzig nur um ein friedvolles und menschenwürdiges Leben drehen.

‟Die Würde des Menschen ist unantastbar.”

Bilder dieser Art hat man schon öfter im Fernsehen gesehen, auch diese Berichte gehört. Was Stephan Fallers Film aber geradezu verstörend macht, ist die Unerbittlichkeit, mit der er die Bilder der Flüchtlinge auf eine Seite stellt, um dann schon im nächsten Moment diesen Szenen Standbilder von blühenden und friedvollen Landschaften gegenüberzustellen. Und hier setzt er dann seine journalistische Kompetenz ein, indem er in großformatiger Schrift Gesetzestexte einblendet. Gesetze wie der Artikel 1 des Grundgesetzes: ‟Die Würde des Menschen ist unantastbar.” Und das ist nur der Auftakt. Es folgt die Definition, wer Flüchtling ist und wie man sich hier zu verhalten hat. Gesetzestexte, die auf dem Papier klar und einleuchtend sind, auch wenn sie teilweise in einem unsäglichen Juristen-Deutsch gehalten sind. Und auch das verdeutlicht der Film: Je unbequemer der Gesellschaft das Thema ‟Flüchtlinge‟ wurde, umso verquaster entstellte sich die Sprache der Juristen.

Die Gesellschaft. Auch die hat Stephan Faller eingebunden. Nicht in Bildern. Viel eindringlicher. In das Bild von blühenden Wiesen und sich friedlich drehenden Windkraftanlagen mischen sich aus dem Off laute und hässliche Töne. Frauen und Männer, die die Flüchtlinge als ‟Schmarotzer‟ oder ‟Pack‟ bezeichnen. Die laut von Hass sprechen. Während die Flüchtlinge noch in den höchsten Tönen von Deutschland schwärmen, weil man hier in Frieden leben könne, erfährt der Zuschauer durch die Stimmen aus dem Off, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Und wenn einer der Deutschen dann sagt: ‟Die holen alle ihre Verwandten nach. Das gibt ein Durcheinander, als wenn man im Zoo alle Käfigtüren auflassen würde‟ – dann ist der Moment erreicht, dass man sich einfach nur noch schämt.

78 Minuten dauert der Film. Und man muss kein Wahrsager sein um zu prognostizieren, dass dieses Werk es kaum ins Fernsehen schaffen wird. Zu verstörend sind manche Einstellungen, zu quälend die Geschichten der Hoffnung suchenden Menschen.

Todesurteil wegen des Übertritts vom Islam zum Christentum

So wunderte es auch kaum, dass am Ende etwa die Hälfte der Zuschauer wortlos den Kinosaal verließ. Arne Langner und Dirk Ziesenhenne hatten das vorausgesehen und deshalb das Gespräch über das Schicksal von Flüchtlingen wohlweislich an den Anfang verlegt. Unterstützung erfuhr Langner hier von Hamid. Ein junger Iraner, der seine Heimat verlassen musste, weil ihm die Todesstrafe drohte. Sein Vergehen: Er war vom Islam zum Christentum übergetreten. Betreut wird Hamid in Trier von der evangelischen freikirchlichen Gemeinde. Das Gespräch mit ihm war für Fotografen tabu: Zu sehr fürchtet der junge Mann auch heute noch um sein Leben. In erschütternden Worten schilderte er seine Flucht aus dem Iran, berichtete von den seelischen und körperlichen Demütigungen, die er immer wieder erfahren musste.

Und noch einen Fall griff Arne Langner auf: Den von der Familie Memedov, die erst kürzlich aus Saarburg nach Mazedonien abgeschoben wurde. Markus Schmidt, Arbeitgeber von Fatmir Memedov, ist auch heute noch sprachlos über den Übereifer der Behörden. Das System als solches kritisiert er nicht: ‟Wenn das richtig zur Anwendung gebracht wird, dann birgt es auch einen Ermessenspielraum, der guten Willen zulässt.” Doch genau den habe er im Fall der Abschiebung der mazedonischen Familie vermisst.



