Holger Lemke neuer Trainer beim FSV Trier-Tarforst

TRIER. Holger Lemke wird neuer Cheftrainer beim FSV Trier-Tarforst. Das teilte der Sportverein mit. Der 30-jährige Lemke lebt im Stadtteil Kürenz und ist seit dem 1. Juli 2017 Co-Trainer von Stefan Fleck bei der zweiten Mannschaft des FSV.

Aktuell befindet sich der neue Cheftrainer in Vorbereitung auf die B-Lizenz. In der Region ist er kein Unbekannter. Der Ex-Profi und gebürtiger Hermeskeiler lernte das Kicken bei Eintracht Trier und dem FC Waldweiler und stieg anschließend schnell in den Profifußball auf. Er spielte in der Jugend fünf Jahre für Eintracht Trier und anschließend ein Jahr bis 2006 im Seniorenbereich in der Regionalliga. Danach wechselte er bis 2009 zum saarländischen SV Elversberg ebenfalls Regionalliga bevor er dann bis 2014 bei dem Traditionsverein Rot-Weiß-Essen spielte. 2014 wechselte er wieder zu Eintracht Trier –war dort aber dann über zwei Jahre verletzt, bevor er als Co-Trainer am 1. Juli 2017 nach Tarforst wechselte.

Fußball-Rheinlandligist FSV Trier-Tarforst freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem engagiert arbeitenden Lemke. “Er passt in unser Konzept“, so Abteilungsleiter Manfred Kühne, zur Verpflichtung des neuen Cheftrainers. “Wir wollen, dass sich junge Sportler – hierzu zählen auch Trainer – bei uns weiter entwickeln“, so Manfred Kühne weiter. Für den FSV sei es wichtig, dass der neue Trainer die Philosophie des Vereins – Förderung der Jugendarbeit und talentierten Spielern aus den eigenen Reihen sowie der Region eine Chance zu geben – weiter unterstütze. “Die enge Zusammenarbeit mit allen Trainern und Verantwortlichen des FSV ist ein wichtiger Baustein im Konzept der Fußballabteilung“, sagt der Sportleiter Vorstand des FSV, Eric Demmer.

Die erforderlichen Rahmenbedingungen werden dem neuen Cheftrainer zur Verfügung stehen: Michael Fuchs bleibt Co-Trainer und “Mersch“ Andreas Gouverneur Torwarttrainer.

Eine Trennung von Spielern gab es zum Jahreswechsel ebenfalls. Lars Wagner wechselt zu seinem Verein der SG Osburg/Thomm zurück und Michael Hassani geht nach Luxemburg zu Union Mertert/Wasserbillig. Christoph Hebbeker verlässt den Verein studienbedingt im März 2018. Die Kaderzusammensetzung wird nun zwischen den verantwortlichen Trainern neu vorgenommen. (tr)



