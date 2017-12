Hommage an Frédéric Chopin im Cusanus-Geburtshaus

BERNKASTEL-KUES. Die Klaviersonate b-Moll, Opus 35, ist ein herausragendes Werk im Gesamtschaffen von Chopin. 1839/40 entstand sie und hat bis heute von ihrem so erregenden wie rätselhaften Charakter nichts verloren. Sie gehört zu den größten Dramen der Klaviermusik.

Am Freitag, den 8. Dezember, erklingt diese Sonate um 19 Uhr im Cusanus-Geburtshaus in Bernkastel-Kues.

Interpretiert wird sie von israelisch-amerikanischen Pianisten Menachem Har-Zahav, der seinem Rezital die Überschrift “Hommage an Chopin“ gegeben hat. Der Abend wird ein breites Spektrum aus dem Schaffen Chopins bieten. Angefangen bei Etüden, über Polonaisen bis hin zum Scherzo b-Moll, Opus 31. Har-Zahav, der sich nach seinem Studium und eigener Lehrtätigkeit inzwischen ganz dem Konzertieren verschrieb, hat sich mit seiner gefühlvollen Virtuosität einen internationalen Namen gemacht. In Deutschland ist er im Münchener Gasteig ebenso bekannt wie in der Hamburger Laeisshalle oder der Tonhalle Düsseldorf. In der Presse war über seine Chopininterpretation zu lesen: “Anders darf Chopin gar nicht klingen.“

Der Eintritt zu diesem Konzert beträgt 15 Euro. Karten gibt es ab sofort an der Museumskasse des Geburtshauses, telefonisch unter 06531-2831, per Mail unter geburtshaus@bernkastel-kues.de und an der Abendkasse. (tr)



