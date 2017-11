Hübsche Bildchen, mehr nicht

Zwei existenzielle Probleme hat die Stadt in den kommenden Jahren zu lösen: Finanzen und Verkehr. Bei den Finanzen ist Trier von vielen übergeordneten Faktoren in Land und Bund abhängig. Der eigene Handlungsspielraum ist extrem begrenzt. Bei der sich verschärfenden Verkehrsproblematik ist die Lage anders. Hier könnten Rathaus und Politik viel bewegen, so sie denn wollten – etwa derart, dass der nicht-motorisierte Individualverkehr gestärkt und der motorisierte parallel dazu drastisch zurückgedrängt wird. Der Trierer Denkansatz geht nun dahin, Piktogramme auf den Straßenbelag zu malen, damit der gemeine Radfahrer sich demnächst in Weberbach und Paulinstraße sicher fühlen kann. Es sind dies kaum mehr als Alibimaßnahmen zur Beruhigung des eigenen Gewissens. Hübsche Bildchen eben, mehr aber auch nicht. Ein kommentierender Überblick von Eric Thielen

Es ist dieser eine Satz, der das gesamte Trierer Dilemma auf den Punkt bringt. “Niemand”, so beeilte sich Baudezernent Andreas Ludwig auf der Pressekonferenz des Stadtvorstandes am Montag zu versichern, “wirklich niemand muss jetzt befürchten, dass dadurch Parkplätze wegfallen!” Soeben hatte Jonas Klöpfer vom Stadtplanungsamt stolz die neueste Errungenschaft des Rathauses präsentiert: Demnächst werden in der Weberbach und der Paulinstraße Rad-Piktogramme auf den Asphalt gepinselt. Die sollen signalisieren, dass dort auch Velofahrer unterwegs sind. Die hübschen Bildchen werden sogar wissenschaftlich begleitet – etwa von der Universität Wuppertal.

Bitte? Nein, das kein vorgezogener Aprilscherz. Es ist auch kein Klamauk zum Auftakt der närrischen Jahreszeit. Es ist bittere Realität. Analog zum Wildparken ist in Trier anscheinend auch beim fließenden Verkehr die Straßenverkehrsordnung außer Kraft gesetzt. Die sieht nämlich ohnehin vor, dass der jeweils stärkere auf die schwächeren Verkehrsteilnehmer Rücksicht zu nehmen hat. Aber in Trier gelten eben andere Regeln. Und als hätte es noch eines Beweises bedurft, radeln just beim Ortstermin in der Weberbach binnen weniger Minuten ein halbes Dutzend Velofahrer über den Bürgersteig anstatt auf der Straße. “Deswegen die Piktogramme”, sagte Klöpfer, “um den Radfahrern so die Angst zu nehmen, die Straße zu benutzen.”

Zum Thema − Stückwerk

Auch das ist die ganz spezielle Trierer Antwort auf ein ganz allgemeines Problem. Als ob sich dadurch der motorisierte Verkehrsfluss durch die Paulinstraße – oder die Weberbach, wo Radfahrer ständig der Gefahr ausgesetzt sind, von vor- oder zurückstoßenden Touristenbussen überrollt zu werden − reduzierte. Als ob so die fernen Ziele des verstaubenden Mobilitätskonzepts (Moko) näher rückten. Als ob Trier so dem sich abzeichnenden Verkehrskollaps entginge. Jetzt schon ist das städtische Verkehrskonstrukt derart fragil, dass es selbst beim kleinsten unvorhergesehen Ereignis, etwa einem Unfall auf den Hauptverkehrsadern, komplett zusammenbricht. Dabei hatte die Stadt sich 2013 verpflichtet, den Autoverkehr und damit den CO²-Ausstoß deutlich zu reduzieren.

Zu spüren oder gar zu sehen ist davon nichts. Bereits 2012 wurden für die Verkehrsdichte horrende Zahlen für eine kleine Großstadt wie Trier analysiert: mehr als 33.000 Fahrzeuge täglich auf der Südallee; mehr als 24.000 Fahrzeuge täglich auf der Olewiger Straße; mehr 46.000 Fahrzeuge täglich am Moselufer; mehr als 30.000 Fahrzeuge täglich auf der Ostallee. Seither sind fünf Jahre vergangen, und die Verkehrsdichte hat – auch bedingt durch den Druck aus dem Umland – dramatisch zu- und nicht abgenommen. So ist allein die Anzahl der Autos in Trier und dem direkten Umland seit Ende der 1980er Jahre um mehr als 50 Prozent gestiegen.

Doch im Rathaus schwelgen die (Verkehrs-)Planer weiter in Wunschvorstellungen, an deren heilende Kraft sie offensichtlich immer noch glauben. Klöpfer erzählt gar von einer Radtrasse, die demnächst von Hermeskeil bis nach Mariahof zu nutzen sei. Und in der Stadt selbst sei sowieso alles auf einem guten Weg. Erst auf mehrmalige Nachfrage räumt der Radexperte des Planungsamtes ein, dass in die so vehement gepriesene Radtrasse auch Straßen integriert sind, die extrem vom motorisierten Verkehr benutzt werden.

In der Ost-, Nord- oder Südallee, am Moselufer, ja, selbst in Paulin- oder Saarstraße mit dem Rad die Fahrbahn zu benutzen, ist die ganz spezielle Trierer Art, sich selbst umzubringen – nur geeignet für Borderliner, Lebensmüde oder Nihilisten. reporter-Gastautor Stephan Jäger hatte erst jüngst das Stückwerk des hiesigen Radkonzeptes im Detail zerpflückt. Im Rathaus aber ist die Trierer Radwelt in schönster Ordnung. Ja, sicher, nachbessern müsse man schon noch, räumt Ludwig ein, aber das werde in Angriff genommen.

Jetzt und nicht in fünf oder zehn Jahren

Die Radwelt am Augustinerhof sieht dann etwa zwischen Rindertanzplatz und Porta Nigra so aus: Am Ende der Rindertanzstraße zur Christophstraße hin drücken die Velofahrer sich über den schmalen Streifen an den Hotels “Römischer Kaiser” und “Christophel” vorbei zur Simeonstraße hin. Abstruser geht es kaum noch. Vom Hauptbahnhof aus nach Trier-Ost haben Radfahrer zwei Alternativen: Entweder sie riskieren den Todesstoß auf der innerstädtischen Schnellstraße, hier Balduinstraße geschimpft, oder sie radeln verbotswidrig auf dem Gehweg in Richtung Gartenfeld. Wer auch nur halbwegs seine fünf Sinne beisammen hat, entscheidet sich zwangsläufig für die Missachtung der Straßenverkehrsordnung. Wer aber auf der Südallee oder gar am Moselufer unterwegs ist, der kommt in Trier einem Verkehrshindernis gleich. Das permanente Anhupen gibt es gratis dazu.

Zwischen 2015 und 2017 seien in die Verbesserung der Radinfrastruktur 700.000 Euro jährlich geflossen, behauptet das Rathaus. Die Gegenrechnung wird allerdings nicht aufgemacht: Wie viele Millionen Euro in den vergangenen Jahren in die Asphalt-Kosmetik der Trierer Straßen gepumpt wurden – etwa in Nord- und Theodor-Heuss-Allee, in Ostallee und Weimarer Allee, in Moselstraße und Walramsneustraße. Die Kürenzer Straße, die durchaus gerne von Radfahrern benutzt wird, ist hingegen immer noch eine brutale Rüttelpiste.

Nun soll für 960.000 Euro der Ruwer-Radweg zwischen Ruwer und dem Grüneberg kommen, möglichst schon 2018. An sich lobenswert, wie auch die Projekte im Zusammenhang mit dem Stadtumbau in Trier-West und der baulichen Veränderung am Nikolaus-Koch-Platz. Das Trierer Grundproblem wird aber derart trotzdem nicht gelöst, weil die Stärkung des nicht-motorisierten Individualverkehrs nur dadurch erreicht werden kann, indem der motorisierte Individualverkehr drastisch eingeschränkt wird. Am Augustinerhof aber regiert weiter die irrige Vorstellung, andersherum werde ein Schuh daraus.

Trier braucht keine Piktogramme, sondern unmittelbare Maßnahmen, um die Verkehrsströme in die Stadt zu reduzieren – entweder in Zusammenarbeit mit den umliegenden Kreisen oder eben im Alleingang. Dazu gehören große Park-and-Ride-Flächen an allen Einfallstraßen. Von dort aus muss ein – möglichst kostenloser – Shuttle-Betrieb angeboten werden, finanziert über eine Umlage, die vom Handel erhoben wird. Die Preise für den ÖPNV müssen deutlich reduziert werden. Dazu müssen die Stadtwerke außerhalb des VRT, aus dessen Korsett Trier nicht aussteigen kann, ein eigenes innerstädtisches Bussystem schaffen und anbieten. Und letztlich müssen in den Höhenstadtteilen Fahrradstationen, in denen E-Bikes gemietet werden können, aufgebaut werden. Die innerstädtische Schnellstraße, in Trier Allenring genannt, muss ferner auf eine Fahrspur reduziert und eine Umweltspur angelegt werden.

Das alles muss jetzt passieren – nicht erst in fünf oder zehn Jahren. Dazu braucht es weder wissenschaftliche Begleitung noch Machtbarkeitsstudien noch Konzepte, die ohnehin nur aus geduldigem Papier bestehen. Dazu braucht es einzig gesunden Menschenverstand und Tatkraft und den Willen zur Umsetzung. Dann sind auch die hübschen Bildchen auf dem Asphalt unnötig, weil der nicht-motorisierte Individualverkehr die Straßen ohne Todesgefahr erobern kann und sich folglich von selbst vermehren wird. (et)

Extra

Die Piktogramm-Kette in der Weberbach und der Paulinstraße werden demnächst vom städtischen Tiefbauamt aufgebracht. Die Kosten belaufen sich nach Rathaus-Angaben auf knapp 16.000 Euro – rund 10.000 Euro für die Paulinstraße, 6.000 Euro für die Weberbach. So sollen vor allem Autofahrer dafür sensibilisiert werden, dass in beiden Straßen auch Radfahrer unterwegs sind. Johannes Ulbrich vom ADFC Trier begrüßt die Maßnahme als “kleinen Schritt in die Zukunft”. Ulbrich erhofft sich dadurch ein “besseres Miteinander zwischen den Verkehrsteilnehmern”. Aus eigener Erfahrung wisse er, betont Ulbrich gegenüber dem reporter, “wie schwierig es in Trier ist, so etwas umzusetzen”. (et)



