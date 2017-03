Hügle für Wendler im Stadtrat

TRIER. Bernhard Hügle wird künftig für die Grünen im Trierer Stadtrat sitzen. Der ehemalige Schulleiter des Auguste-Viktoria-Gymnasiums (AVG) ersetzt Christiane Wendler, die aus dem Gremium ausscheidet. Wendler, die zusammen mit Sven Dücker den Stadtverband der Grünen führt, zieht aus Trier weg. Dücker und Wendler hatten auf der jüngsten Mitgliederversammlung der Partei die bisherigen Vorstandssprecher Antje Eichler und Wolf Buchmann abgelöst. “Ich habe zwar noch kein offizielles Schreiben von Oberbürgermeister Wolfram Leibe erhalten”, sagte Hügle am heutigen Mittwoch und bestätige damit entsprechende reporter-Informationen, “aber ja, es stimmt, ich rücke in den Rat nach.”

Erste Nachrückerin für Wendler wäre Ex-Stadträtin Gudrun Backes gewesen. Doch das Verhältnis zwischen Backes und der Fraktionsspitze um Petra Kewes gilt nicht erst seit dem Tauziehen um den Sitz im Verwaltungsrat der Vereinigten Hospitien als extrem belastet. Bis zur Kommunalwahl 2014 vertrat Backes die Grünen im Verwaltungsrat, sollte dann von der konfessionslosen Kewes abgelöst werden. Wegen des anhaltenden Streits um die Kirchenzugehörigkeit ist der dritte städtische Sitz im Gremium seit knapp drei Jahren unbesetzt. Backes verzichtete jetzt auf ihren erneuten Einzug in den Stadtrat.

Auch Hügle war sich in jüngster Vergangenheit mit den Spitzen von Partei und Fraktion nicht immer grün. Der ehemalige Oberstudiendirektor gehörte im Herbst 2014 zu den schärfsten Kritikern des geplanten Bündnisses aus CDU und Grünen. Wenig später räumte Hügle seinen Sitz im Schulträgerausschuss, war daraufhin nur noch in seiner Funktion als Schulleiter im Gremium vertreten.

“Die Grünen standen stets dafür ein, offen und kontrovers zu streiten”, formulierte Hügle seinen nach wie vor gültigen Anspruch an die Politik der Grünen am heutigen Mittwoch gegenüber dem reporter. Der 62-Jährige ist ferner Mitglied im Ortsbeirat von Trier-West/Pallien und dort Stellvertreter von Ortsvorsteher Horst Erasmy (CDU). “Meine Zeit erlaubt es mir nun, mich politisch stärker zu engagieren”, so Hügle, der im Sommer 2016 aus dem Schuldienst ausgeschieden war. (et)



