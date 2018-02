Hund mit Giftköder getötet

SCHWEICH. Am Freitag, 09. Februar, wurde ein Mischlingshund während des Spazierganges in den Weinbergen zwischen den Ortslagen Detzem und Thörnich vermutlich Opfer eines ausgelegten Giftköders. Am darauffolgenden Tag erbrach der Hund Wurstreste und verendete auf dem Weg zum Tierarzt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall machen können, mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Schweich, Tel.: 06502/91570 oder pischweich@polizei.rlp.de melden. Die Polizei Schweich bittet in diesem Zusammenhang nochmals die Hundehalter um erhöhte Aufmerksamkeit beim Ausführen der Vierbeiner. (tr)



