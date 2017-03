HWK-Schulung – Barrierefreies Bauen und Wohnen

TRIER. Verwinkelte Zimmer, enge Durchgänge, unüberwindbare Stufen, hoch angebrachte Schalter: Barrieren in Wohnräumen können Jung und Alt das Leben schwer machen. Nicht nur bewegungseingeschränkte Menschen möchten ohne fremde Hilfe in allen Lebenssituationen zurechtkommen. Wer baut oder saniert, sollte daher vorsorgen und den Neu- oder Umbau barrierefrei gestalten. Professionelle Hilfe bieten besonders geschulte Handwerksunternehmen an. In der Region Trier gibt es bereits mehr als 70 Firmen, die Bauherren unter dem Markenzeichen „Generationenfreundlicher Betrieb“ unterstützen. Das Zertifikat haben sie im Workshop “Barrierefreies Bauen und Wohnen” an der Handwerkskammer (HWK) Trier erworben. Unternehmer, Bauleiter, Architekten, Handwerker und Energieberater, die sich ebenfalls für diesen Markt qualifizieren möchten, können an der nächsten HWK-Schulung vom 27. bis 28. April teilnehmen. Von 8.30 bis 15.30 Uhr werden im Workshop die Grundlagen des barrierefreien Bauens vermittelt.

Weitere Inhalte sind Marketingstrategien zur Bearbeitung des Seniorenmarktes und Finanzierungsmöglichkeiten zur Wohnraumanpassung. Interessierte Teilnehmer können zudem an einem dritten Fortbildungstag die Firma Villeroy & Boch in Mettlach besuchen. Dort erfahren sie mehr über Generationsbäder und entsprechende Marktforschungen und besichtigen das Werk.

Handwerksbetriebe, die diese Schulung bei der HWK durchlaufen, dürfen anschließend mit dem bundesweiten Markenzeichen “Generationenfreundlicher Betrieb – Service & Komfort” werben. Eine Datenbank auf der Homepage barrierefrei-bauen.de enthält alle Unternehmen, die diese Fortbildung zum barrierefreiem Bauen und Wohnen absolviert haben. Auf Anfrage werden sie an Privatpersonen, Architekten und Institutionen vermittelt.

Die Teilnahme an der Schulung kostet 280 Euro pro Person. Nähere Informationen zu den Inhalten der Fortbildung sind auf den Internetseiten der HWK zu finden. Interessenten können sich bis zum 20. April anmelden. Kontakt: Astrid Müller, Tel. 0651/207-257, E-Mail: amueller@hwk-trier.de. (tr)



