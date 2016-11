IG Metall: Kampf, Leidenschaft und Solidarität

TRIER. Einen nicht alltäglichen Geburtstag feiert die IG Metall in diesem Jahr. Seit 125 Jahren streitet die Gewerkschaft und ihre Vorgängerorganisation, der Deutsche Metallarbeiterverband, für die Rechte der Arbeitnehmer. Mit einer Feier in der Orangerie des Nells Park Hotels blickten die Gewerkschafter und ihre Gäste sowohl in die Vergangenheit wie auch in die Zukunft. Zu den Gratulanten gehörten Oberbürgermeister Wolfram Leibe, Staatssekretär David Langner vom rheinland-pfälzischen Sozialministerium, SPD-Generalsekretärin Katarina Barley und Hans-Jürgen Urban, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall.

Von Rolf Lorig

Seit dem 1. August leitet Christian Z. Schmitz als Erster Bevollmächtigter die Geschicke der IG Metall in Trier. Wenige Monate nach seinem Amtsantritt moderierte er in gewohnt souveräner Art die Feierlichkeiten anlässlich des 125. Geburtstags der Gewerkschaft. Bei der Gelegenheit habe er herausfinden wollen, wie weit die Aktivitäten der Geschäftsstelle Trier zurückreichen. Das sei gar nicht so einfach gewesen, erklärte er der Versammlung. Bis er dann auf die Idee gekommen sei, bei der Kasse nachzufragen. Dort fanden sich die ersten Eintragungen im Juni 1904 und die Mitgliedsbeiträge kamen von Arbeitern beim Trierer Walzwerk. Für Schmitz stand damit fest: Die IG Metall Trier ist 112 Jahre alt und die Keimzelle der Gewerkschaft liegt im Trierer Walzwerk.

Nach diesem kurzen Exkurs wandte sich Schmitz aber wieder dem eigentlichen Jubiläum zu. Wenn man die Arbeit von 125 Jahren kurz und bündig beschreiben wolle, dann gelinge das am besten mit drei Substantiven, die die Eigenschaften einer Gewerkschaft charakterisieren: ‟Kampf, Leidenschaft und Solidarität‟. Der Erfolg einer Gewerkschaft basiere auf diesen drei Werten. Deshalb sei es wichtig, diese drei Tugenden zu bewahren. Auch heute noch verändere die Kraft der Solidarität die Menschen: ‟Sie sind selbstbewusster, gehen stärker durch das Leben.”

Alte Denke keimt wieder auf

Der Blick zurück zeige, dass früher die Arbeitskraft der Menschen eingekauft wurde, ‟alles, was sie über Demokratie gelernt hatten, durfte das Werkstor nicht passieren.” Wer jetzt glaube, dabei handele es sich um abgeschlossene Vergangenheit, der irre. Es gebe bei einigen Arbeitgebern bereits wieder heftige Tendenzen in das alte Denk- und Handlungsmuster zurückzufallen. Hier sei es die Pflicht der IG Metall, dieser Entwicklung mit aller Entschlossenheit entgegenzutreten. Das sieht auch Staatssekretär David Langner so: ‟Die Gewerkschaft muss die Rechte der Arbeitnehmer immer wieder aufs Neue verteidigen. Das zeige schon der Blick in die USA, wo man die Metallarbeiter abgehängt habe. Diese Entwicklung müsse eine ständige Mahnung an deutsche Demokraten sein, niemals jemanden zurückzulassen. ‟Nur wer zu den klassischen Werten steht, wird das demokratische System auf Dauer verteidigen können‟, so Langner. Dies sei umso wichtiger, da es auch hierzulande Kräfte gebe, die das System infrage stellen würden.

Die Rückfahrt nach Mainz wird Langner mit einem besonderen Andenken an Trier antreten: Christian Z. Schmitz gab ihm 1465 Unterschiften von Menschen mit auf den Weg, die sich für eine wieder paritätisch angelegte Kostenverteilung bei der Krankenversicherung einsetzen.

Als Erster Bürger der Stadt Trier überbrachte Oberbürgermeister Wolfram Leibe die Glückwünsche der Moselstadt. Als Stadtchef wie auch als ehemaliger Behördenleiter weiß er um die Bedeutung der von Gewerkschafteten geleisteten Arbeit. Viele Menschen würden diese oft nicht wahrnehmen. Für Leibe war der Wiederaufbau der Gewerkschaften nach dem zweiten Weltkrieg eine der wichtigsten Handlungen. Bei einem kürzlich erfolgten Besuch in Japan habe er darauf hingewiesen, dass eine Gesellschaft Unternehmergeist und starke Gewerkschaften brauche. Darüber hätten die Japaner erst einmal nachdenken müssen. Wenn er sich heute die Frage stelle, wofür die IG Metall eigentlich stehe, dann fielen ihm sofort viele klassische Errungenschaften ein: ‟Lohn- und Tarifanpassungen, Urlaubsanspruch, Wochenarbeitszeit, Weihnachtsgeld, Arbeitnehmerrechte.” Doch stehe die Gewerkschaft nun vor einer weiteren großen Herausforderung: Der Digitalisierung der Arbeitswelt. Für ihn ist klar: ‟Industrie 4.0 braucht Arbeit.” Ohne den Menschen gehe es auch künftig nicht und deshalb könne die Gewerkschaft sicher sein, auch in Zukunft gebraucht zu werden.

Demokraten galten als Aufwiegler

Auch Hans-Jürgen Urban wagte in seinem brillanten Festvortrag den Spagat zwischen Rück- und Ausblick. Er erinnerte an die Anfänge, als lupenreine Demokraten noch als Aufwiegler galten und damit rechnen mussten, für ihr Tun und Handeln mit Zuchthaus bestraft zu werden. Weil aber die frühen Gewerkschaftler alle an ihre Idee geglaubt hätten, habe niemand die Entwicklung aufhalten können und so habe die IG Metall kurz vor der Jahrhundertwende über 100.000 Mitglieder gehabt. In seiner Rede ging Urban auf die Errungenschaften der IG Metall, aber auch auf ihre Niederlagen ein. ‟Verloren haben wir immer dann, wenn wir zerstritten waren.”

Ein wichtiges Anliegen ist dem Gewerkschaftschef auch der soziale Frieden: ‟Parität ist der Begriff für Kapital auf Augenhöhe.” Für Urban kann es deshalb nicht sein, dass Arbeitnehmer bei den Kosten für die Krankenversicherung stärker belastet werden als die Arbeitgeber. Deshalb müsse man wieder zur Parität in alle Zweige der Sozialversicherungen zurückkehren. Sorge treibt Urban um, wenn er sich die 35-Stunden-Woche anschaut. ‟Heute haben wir alle Hände voll zu tun, um diese Errungenschaft zu bewahren. Im kapitalistischen Umfeld seien gewerkschaftliche Erfolge immer nur Erfolge auf Zeit, die es ständig neu zu verteidigen gelte. ‟Der Sozialstand ist unser und er wird es nur so lange bleiben, wie wir ihn verteidigen.”

Zwischen den einzelnen Grußworten und Vorträgen sorgte Andreas Sittmann an der Gitarre dafür, dass immer noch genügend Raum für das persönliche Gespräch vorhanden war.